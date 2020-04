La ricetta per la base delle crepes è facile e veloce da preparare. Bastano pochi e semplici ingredienti che tutti abbiamo a casa. Ognuno può farcirle secondo i propri gusti

Piacciono a tutti e in ogni modo, sia dolci che salate. Parliamo delle crepes, una preparazione classica a cui è veramente difficile rinunciare. Che si tratti di un dessert, di una merenda o di un pranzo con delle gustose crepes salate da condire con gusti e abbinamenti diversi, non si dice mai di no.

Le crepes, o meglio la loro base, sono di facile e veloce preparazione, poi il condimento fa il resto. L’impasto è semplice ma di gusto da farcire come meglio si preferisce. Impareggiabili sono le crepes alla nutella, classica o condita con gli abbinamenti più diversi, dal cocco al caramello passando per la frutta come fragole e kiwi.

Per quelle salate, invece, si spazia da quelle alla carne, passando per quelle ai funghi fino a quelle più raffinate fatte di radicchio e gorgonzola. Ma poi ci sono anche le alternative più rustiche e light con impasti integrali e più leggeri fino ad arrivare alla maestosa torta di crepes.

Insomma c’è l’imbarazzo della scelta, basta solo provare!

Crepes, gli ingredienti

Dose per 8 crepes dal diametro di 20 cm:

3 uova

250 gr di farina 00

500 ml di latte

Burro per ungere la crepiera

Crepes, la preparazione

Per preparare le crepes, sia dolci che salate, è necessario sbattere le uova con una forchetta in una ciotola, capiente e dai bordi alti. Si unisce il latte e si mescola ancora per amalgamare. Terzo step è quello dell’aggiunta della farina. È bene setacciarla per non creare dei grumi. Si continua così a mescolare con la forchetta per uniformare l’impasto e ottenere un composto omogeneo, denso e vellutato.

Una volta pronto è necessario coprire l’impasto con della pellicola alimentare e lasciare riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo necessario si rimescola l’impasto e si passa all’azione.

Si scalda una crepiera o in alternativa una padella antiaderente con diametro tra i 18 ed i 22 cm. La si unge di burro, e appena calda, si versa un mestolo medio pieno di impasto. Questa quantità sarà sufficiente a ricoprire la superficie della padella o della crepiera.

Per stendere bene l’impasto è bene aiutarsi con l‘apposito stendi pastella per crepe che di solito si trova in dotazione nel kit crepiera. In alternativa si può ruotare la padella distribuendo l’impasto in modo tondo ed uniforme. Tutto questo va eseguito in fretta ma a fuoco lento. La pastella tende a cuocere velocemente.

Appena il composto inizia a staccarsi dai lati con una leggera doratura è necessario capovolgere la crepe con l’aiuto di una paletta. Si fa cuocere per circa un minuto anche l’altro lato e si trasferisce la prima crepe in un piatto. Si continua così fino a quando l’impasto non è terminato appoggiando una crepe sopra l’altra. Si dovrebbero ottenere all’incirca 8 crepe del diametro di 20 cm.

Crepes, i consigli utili

Nell’impasto base delle crepes non va aggiunto né sale e né zucchero. Questo permette all’impasto di rimanere neutro ed essere usato sia per preparazioni salate che dolci. Le crepes possono essere conservate per qualche giorno in frigo coperte da pellicola alimentare.