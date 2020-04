In un articolo comparso sul quotidiano tedesco si legge: “Signora Merkel, rimanga incrollabile! In Italia la mafia non aspetta altro che una nuova pioggia di soldi dall’Europa”.

Il titolo dell’editoriale del giornale Die Welt recita proprio: “Signora Merkel, rimanga incrollabile”! L’articolo ha fatto arrabbiare molto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. Si parla di coronabond, sui cui la cancelliera tedesca dovrebbe rimanere inamovibile: “I Paesi dell’Ue – si legge nel sommario del pezzo – dovrebbero darsi un aiuto reciproco nella crisi da coronavirus ma, senza limiti e senza nessun controllo? In Italia la mafia non aspetta altro che una nuova pioggia di soldi da Bruxelles”. Di Maio è intervenuto alla trasmissione Uno Mattina di Rai1 definendo l’attacco al nostro Paese “vergognoso e inaccettabile”.

Il capo della Farnesina ha dichiarato che: “il governo tedesco dovrebbe prendere le distanze dal quotidiano. Il Die Welt non è certo stato allusivo ma anzi non ci potevano essere fraintendimenti: “In questi giorni – si legge ancora sul quotidiano tedesco – sono in gioco le fondamenta dell’Unione europea. Una delle domande più importanti riguardo all’emergenza del Covid 19 è: quanto si deve estendere la solidarietà tra i 27 Stati membri? Dovrebbe essere generosa. Ma senza alcun controllo? Senza limiti?. Roma e Parigi – si legge ancora nell’editoriale – spingono con sui coronabond, ovvero sulla condivisione del debito. Ma questi titoli sarebbero un affare in perdita gigantesco per i contribuenti tedeschi”. E ancora: “A Merkel & co si può solo urlare: rimanete irremovibili! Anche perché l’Ue vuole mettere sul tavolo 500 miliardi di euro in aiuti a Paesi come Italia e Spagna. Si tratta di una cifra incredibile, che rappresenta un muro di fuoco molto alto contro le conseguenze incontrollabili della crisi”.

“In tutta Italia la mafia aspetta una nuova pioggia di soldi”

“Dovrebbe essere ovvio – si legge ancora nel lungo articolo – che gli aiuti finanziari all’Italia – dove la mafia è in tutto il Paese un’entità che non aspetta altro che una nuova pioggia di denaro da Bruxelles – dovrebbero essere spesi solo nell’ambito della sanità e non devono finire nel sistema sociale e fiscale”.

Luigi Di Maio ha risposto con queste parole al duro attacco del quotidiano tedesco: “L’Italia piange oggi le vittime del coronavirus ma ha pianto e piange ancora le vittime di mafia. Non accetto che in questo momento si facciano considerazioni del genere”.