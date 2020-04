Diletta Leotta in quarantena, il rimprovero al fidanzato in casa – VIDEO

Diletta Leotta, la quarantena in casa si fa complicata: la conduttrice di DAZN fa un rimprovero al suo fidanzata Daniele Scardina

I lunghi giorni di isolamento domestico procedono per tutti noi e probabilmente andranno anche oltre il 13 aprile. L’emergenza coronavirus, nonostante i dati incoraggianti degli ultimi giorni in merito al numero di contagi, non permette ancora di abbassare la guardia. E così, dovremo restare ancora, almeno, per qualche settimana nelle nostre abitazioni, limitando gli spostamenti allo stretto necessario.

Diletta Leotta, il rimprovero al fidanzato Daniele: che gag su Instagram

Vita casalinga forzata anche per Diletta Leotta. La conduttrice di DAZN sta proseguendo nel suo lavoro dalla propria abitazione, con le varie attività per il programma ‘Linea Diletta’ e per Radio 105 da remoto. La bella siciliana si è adattata presto allo smart working, ma anche per lei la vita in casa 24 ore su 24 presenta qualche piccolo problema. Su Instagram, è andato in scena un momento di ‘tensione’ con il fidanzato, il pugile Daniele Scardina. Con annesso rimprovero da parte di Diletta.

Diletta si stava accingendo ad iniziare una registrazione, quando è stata interrotta dall’ingresso nella stanza dell’ignaro Daniele. La bionda catanese, sentendo il rumore della porta, si volta e fulmina con lo sguardo il suo compagno, dicendogli, con espressione truce: “Sto registrando”. Piccoli inconvenienti che possono capitare, ma immaginiamo che anche un pugile come Scardina debba fare tutta l’attenzione del mondo se la sua donna si arrabbia…