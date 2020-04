Il gradimento nei sondaggi per Giuseppe Conte continua a salire: è infatti superiore di ben 15 punti rispetto all’inizio della quarantena.

Prime Minister of Italy Giuseppe Conte arrives during the second day of the EU summit meeting, on October 18, 2019, at the European Union headquarters in Brussels. (Photo by THIERRY ROGE / BELGA / AFP) / Belgium OUT (Photo by THIERRY ROGE/BELGA/AFP via Getty Images)Secondo un sondaggio realizzato dall’Isituto Ixè per la trasmissione Rai “Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, il consenso di Giuseppe Conte continua a crescere. Il gradimento del premier tocca il 57%, ovvero 15 punti in più dall’inizio della quarantena e 17 dall’inizio dell’epidemia del Covid 19. Alla domanda “quanta fiducia ripone nel premier?” il 17% degli intervistati ha risposto “molta fiducia”, il 40% “abbastanza”, il 26 “poca” e il 17 “nessuna fiducia”. Il 74% delle persone intervistate considera positivo l’operato del governo durante la pandemia. Per quanto riguarda gli altri esponenti politici: Giorgia Meloni ha un gradimento di 2 punti in più rispetto a una settimana fa, con il 38%. Matteo Salvini è stabile al 33%, segue Nicola Zingaretti al 31% e Luigi Di Maio al 25%. Berlusconi è al 23% e Matteo Renzi è appena al 12%.

Le restrizioni del governo Conte sono considerate giuste

Le restrizioni imposte dal governo Conte sono considerate giuste dal 91% degli intervistati e secondo il 58% dureranno ancora fino a maggio inoltrato. L’88% è favorevole all’uso della mascherina e l’81% è contrario all’apertura delle chiese a Pasqua così come aveva proposto il leader della Lega Matteo Salvini. Il 61% pensa che la parte più preoccupante della pandemia del Covid 19 sia legata agli aspetti sanitari e solo il 33% si preoccupa degli effetti economici dell’epidemia.

Più di un intervistato su due (52%) pensa che le misure economiche attuate dal governo siano efficaci.