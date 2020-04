Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: la verità sulla rottura

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, la coppia che ha fatto sognare il pubblico italiano. La verità sulla loro relazione

Una storia d’amore che ha fatto sognare. Prima sul set di Elisa di Rivombrosa (2004) e poi nella realtà. La coppia tanto amata dal pubblico: Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi. I due si conobbero durante le riprese del film e fu subito un colpo di fulmine. La loro relazione è iniziata nel 2004 e nel 2006 è nata la loro figlia Elena, il frutto dell’amore finito però nel 2010. Solo a distanza di anni dalla loro separazione spuntano le dichiarazioni dei due.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, perché è finita

Vittoria Puccini non ha mai nascosto di aver sofferto per la rottura della storia con Alessandro Preziosi, anzi al settimanale F aveva anche svelato i motivi della rottura. “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa. Per questa separazione ho sofferto molto. – ha svelato la Puccini – E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori – ha spiegato – per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”.

Anche l’attore amato dalle italiane ha svelato il motivo della rottura. “Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto. – ha spiegato – Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo – ha rivelato – Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più”.