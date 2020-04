Brad Pitt ha parlato della malattia di cui soffre che non gli permette di riconoscere i volti delle persone, a volte nemmeno il suo. Per lui un vero handicap anche sul lavoro

Brad Pitt e la prosopagnosia. Questa è la malattia che ha colpito anche il noto attore di Hollywood che ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare la sua storia, la sua intimità. Si è scusato in primis con le persone che hanno pensato, in questi primi tempi, a lui come una persona maleducata o addirittura piena superbia.

Nient’affatto. Tutta colpa della prosopagnosia che provoca una mancanza di conoscenza nei confronti dei volti. Si guardano gli altri e non si riconoscono. E lo stesso può accadere a sé stessi con il proprio viso. Si tratta di un deficit percettivo del sistema nervoso centrale che può essere ereditario ma anche acquisito nel corso del tempo.

Brad Pitt confessa: “Non riconoscevo le persone”

Non riconoscere le persone per Brad Pitt è stato un vero macigno che gli è crollato addosso. Ha confessato che per via di questa malattia molte persone hanno pensato che l’attore si sentisse troppo superiore agli altri tanto da far finta di non riconoscerle. “Tutti hanno creduto che la mia fosse alterigia (pomposa ed eccessiva considerazione di sé) – ha confessato – Alla luce di ciò che sto vivendo, la mia non è presunzione. Purtroppo, non riesco proprio a ricordare i volti delle persone, anche quelli delle persone a me più care”.

Un disagio di non poco conto che l’ex compagno di Angelina Jolie definisce “un grande handicap”. Convivere con la prosopagnosia non è facile ha ammesso Brad Pitt. Chi ne soffre, ha descritto: “può riconoscere le diverse parti del viso, ma non può identificare a quale persona appartengano”.

E non ha nascosto che alcune volte Pitt ha difficoltà a riconoscere anche il suo volto. E anche se questa è una condizione molto rara, l’attore ha auspicato di essere accettato per quello che è realmente dai suoi fan. “Spero che capiscano che il mio atteggiamento non è dato dalla superbia” e chiede comprensione per il suo stato di salute.

Pitt non ha nascosto che l’handicap della malattia si avverte soprattutto sul lavoro. Non ci sono cure per la prosopagnosia ma solo terapie di focalizzazione. “Non è purtroppo sempre facile, e questo soprattutto per il tipo di lavoro che svolgo… – ha concluso – È un grande handicap. Tutto ciò mi sta allontanando da molte persone, anche nell’ambito lavorativo”.