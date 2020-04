I carciofi sono ortaggi ricchi di diversi tipi di vitamine e proprietà che, se introdotti adeguatamente nella nostra dieta, possono dare un grande aiuto al benessere fisico.

I carciofi sono un alimento gustoso che può rivelarsi un potente alleato per il benessere del nostro organismo. Già apprezzati fin dai tempi degli antichi Etruschi se introdotti adeguatamente nella nostra dieta, con la loro importante presenza di fibre riescono infatti a migliorare, tra le altre cose, la regolarità intestinale e a tenere a bada il colesterolo dimostrandosi perfetto anche per chi abbia voglia di prestare attenzione alla propria linea dati che sono presenti appena 50 calorie all’etto.

Le proprietà benefiche dei carciofi

Sono diverse le proprietà benefiche dei carciofi grazie alla presenza di diversi tipi di vitamine che riescono a migliorare e a controllare alcuni livelli fondamentali alla nostra salute. Fra le proprietà dei carciofi è possibile elencare la sua efficacia antiossidante dovuta alla presenza di vitamina c, vitamina e e vitamina a oltre a quelle del gruppo b fondamentali per la corretta funzionalità del metabolismo. Particolarmente consigliati per le donne in gravidanza, i carciofi sono ricchi di folati la cui assunzione riesce a prevenire problemi al tubo neurale del bambino. Un ennesimo beneficio che può derivare dai carciofi è la possibilità di assumere tramite essi l’importantissima vitamina K che favorisce i processi di coagulazione del sangue. La presenza di potassio nei carciofi inoltre si presta ad essere un importante alleato per controllare i valori della pressione arteriosa e quindi della salute del nostro cuore.

È bene ricordare che anche un ortaggio tanto appetitoso e salutare come può essere il carciofo può portare con sé anche delle controindicazioni su cui è bene informarsi prima di decidere di introdurne la presenza all’interno della propria dieta. In particolare è preferibile limitarne l’assunzione in quelle persone che fanno uso di farmaci diuretici.