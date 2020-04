È successo qualcosa di importante dopo la fine della quarta stagione de La casa di carta, nei titoli di coda, che potrebbero aver spoilerato il cliffhanger.

Alla fine dell’ultima puntata della quarta stagione de La casa di carta c’è un colpo di scena interrotto bruscamente con la fine dell’episodio (il cosiddetto cliffhanger). Subito dopo gli autori della serie di Netflix inseriscono la canzone partigiana, diventata anche la sigla de La casa di carta, Bella Ciao. Sembrerebbe niente di strano ma a fare la differenza è la donna che canta il brano: Najwa Nimri, che interpreta Alicia Serra. Questo potrebbe aver spoilerato tra le righe come si risolverà il cliffhanger. Come gli appassionati della serie spagnola sanno, quando qualcuno ne La casa di carta intona Bella Ciao sta per succedere qualcosa di importante. La soluzione più sensata sembrerebbe l’arresto del Professore (Álvaro Morte) e la reazione della banda per liberarlo. Alice Serra ha però a sua volta un mandato di arresto e potrebbe passare dalla parte della Resistenza e sostenere la banda. Ma allo stesso tempo, il cambio di schieramento potrebbe trasformarsi per la donna in un’opportunità egoistica ma sarebbe l’unica opportunità per evitare di essere arrestata.

La casa di carta: si aggiunge un altro importante fattore

Si aggiunge poi un ulteriore elemento di cui si parla da tempo: ha qualcosa a che fare con Tatiana, la donna che ha sposato Berlino, nei flashback di questa stagione? Non pochi fan pensano che la ragazza e Alice Serra siano la stessa persona per un’enorme somiglianza fisica e una sovrapposizione di elementi nelle loro vite ma questa teoria si potrebbe confutare totalmente. Di quest’ipotesi tuttavia potrebbe rimanere a galla un solo elemento: l’associazione a Berlino attraverso un rapporto di parentela tra le due donne.

Al momento l’unica cosa certa però è la canzone Bella Ciao cantata da Alice Serra in quel preciso momento, fattore che non sembra essere una casualità.