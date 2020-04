Conte, messaggio alla Nazione sulle nuove misure e sul Mes – Segui la DIRETTA

Confermata la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte di questo pomeriggio 10 aprile. In precedenza era stata fissata alle 14, ma adesso è attesa per le ore 17, salvo ulteriori slittamenti. La notizia è arrivata direttamente dai social del premier, che in un messaggio ha svelato i contenuti del suo intervento. All’attesa dell’ufficialità sulla proroga delle restrizioni fino al 3 maggio, Conte ha promesso di spiegare agli italiani la sua posizione sul Mes e quella del Governo.

Nelle ultime ore, infatti, sta correndo la notizia secondo cui l’Italia avrebbe trovato un’intesa sull’arrivo del Meccanismo Europeo di Stabilità per far fronte alla crisi economica che versa nel nostro Paese a causa di COVID-19.

La conferenza stampa di questo pomeriggio si rivelerà essenziale per comprendere quale sia la vera posizione del nostro premier nei confronti dell’Unione Europea.

“Io ho solo una parola: la mia posizione e quella del Governo sul MES non è cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiorno su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi” con queste parole il premier ha dato appuntamento e confermato lo svolgimento della conferenza stampa nella giornata di oggi 10 aprile.

