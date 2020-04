Fare sport in quarantena potrebbe rappresentare un problema per quelli che hanno poco spazio a disposizione in casa.

Durante questo periodo di isolamento in casa, praticare sport è consigliato ma potrebbe essere difficoltoso per chi ha poco spazio o non possiede attrezzi professionali. Le soluzioni però ci sono: tra gli oggetti da usare c’è il tavolo della cucina che può essere un buon aiuto per allenare i muscoli della schiena e delle braccia. Ma si può anche utilizzarlo nel seguente modo: mettetevi a terra, afferrate le staffe che reggono il tavolo e alzate e abbassate le gambe così da far lavorare gli addominali bassi. Si può utilizzare anche una sedia per fare gli squat: sedendosi e poi rialzandosi velocemente, oppure si può usare lo stesso oggetto come step. Si possono poi usare le bottiglie d’acqua per rafforzare le braccia, magari con due bottiglie da due litri è possibile fare esercizi utili per i bicipiti e per rafforzare le spalle.

Sport in quarantena: gli altri oggetti da usare in casa

Tra gli altri oggetti per praticare sport in quarantena a casa c’è il manico della scopa, che può essere usato per fare esercizi per allargare le spalle e allungare la schiena oppure per fare gli squat in maniera corretta. Anche salire e scendere le scale del palazzo in cui si abita possono essere un ottimo modo per allenare le gambe e migliorare la resistenza fisica.

Si possono anche cercare dei video su Youtube per iniziare a praticare sport soft come il pilates o lo yoga. In basso c’è un video di Youtube per iniziare da zero a praticare yoga.