La Grande Distribuzione Organizzata è stabile anche in piena epidemia. La vendita e-commerce va invece decisamente alla grande: la settimana scorsa l’aumento delle transazioni è stato del +158%.

Le vendite della Grande Distribuzione Organizzata sono aumentate del 2,2% nel periodo che va dal 30 marzo al 5 aprile.

Invece l’online ha segnato un +158%, in base a quanto riportato da Nielsen.

Romolo de Camillis, Retailer service director di Nielsen Connect in Italia ha dichiarato, come riportato da vari quotidiani nazionali: “Con l’avvicinarsi della Pasqua emergono ulteriori novità nei comportamenti di consumo degli italiani. Rispetto allo stesso periodo del 2019, continuano infatti a crescere i prodotti base con i quali si preparano pasta, pizza e dolci caserecci. Lo schema dei canali si è invece assestato: fino alla fine della quarantena i piccoli negozi di vicinato e le opzioni di eCommerce e click & collect rimarranno i favoriti”.

Al contempo, in base a quanto pubblicato da Polizia Moderna, rivista ufficiale della Polizia di Stato, che festeggia i 168 anni dalla sua fondazione, i numeri di truffe e illeciti on line contrastati dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni sono davvero importanti.

Leggi anche—> Il Coronavirus può minare la nostra autosufficienza alimentare?

I dati della Grande distribuzione e dell’online nelle diverse aree del Paese

Il Nord Est registra gli incrementi più alti su base tendenziale: +5,9% ma anche i dati del Sud sono notevoli: un aumento del 5,8%.

Stabili invece il Nord Ovest (+0,3%) e il Centro (-0,5%).

Il trend positivo si registra soprattutto nell’ambito dei liberi servizi (+36%), nei supemercati (+14,2%) e nei discount (+4,5%). Viceversa, un calo delle vendite ha colpito i rivenditori specialisti drug (-22,2%) e gli ipermercati (-16,3%).

Anche il format del Cash & Carry ha subito un trend negativo (si tratta del -48,8%), che peraltro è stabile nelle ultime quattro settimane.

Interessante in tema quanto dichiarato da Ivan Laffranchi, digital entrepreneur e fondatore di SpesaRossa.it a Corcom : “La grande distribuzione e i negozianti locali stanno per affrontare una rivoluzione senza precedenti e dovranno cambiare le loro strategie se vogliono sopravvivere”.

E se Supermercato24 passa dalle 320.000 visite nel mese di febbraio a 4,3 milioni in marzo, esselungacasa.it ha registrato un aumento del +621% rispetto a febbraio.

Non scherzano nemmeno i dati di Carrefour (+136%: da 1.400.000 visite di febbraio a 3.250.000 visite di marzo) e conad.it (+ 218%).

Potrebbe interessarti anche —>Percepire la Cassa integrazione adesso è più facile

Sempre in base ai dati di Spesarossa.it le regioni più attive negli acquisti online sono: Piemonte, Lombardia e Sardegna.