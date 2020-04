La showgirl sarda parla al settimanale Nuovo della sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip. Dice “Meglio dimenticare” in riferimento alle liti con la Elia e non esclude azioni legali contro di lei

Non si dice per nulla soddisfatta e contenta la Valeriona nazionale della sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip. Nell’intervista che Valeria Marini ha rilasciato al settimana Nuovo non nega che preferisce dimenticare questa sua seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Il motivo? Di certo le pesanti liti, a più riprese, con Antonella Elia, tra i finalisti del programma. “È stato molto pesante…Meglio dimenticare…Non mi sono piaciute mani addosso e insulti…” ha dichiarato la showgirl sarda al giornale.

Valeria Marini non ha nemmeno partecipato alla finale del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonso Signorini non ha dato specifiche a riguardo. Ma viste le dichiarazioni della donna dai baci stellari, non è da escludere che alla base ci siano i malumori nei confronti di questa avventura.

Grande Fratello Vip, la Marini non esclude azioni legali

Valeria Marini, come è noto, ha avuto dei forti scontri con la Elia fino ad arrivare ad alzare le mani. Dal settimanale non hanno evitato il riferimento a possibili azioni legali contro la Elia e su questo Valeria non ha dato risposte certe: “Non lo so, ci penseranno i miei avvocati – ha detto – Al momento ho solo un pensiero: dare una mano in questa emergenza”.

Non ha escluso dunque che qualcosa a livello legale potrebbe muoversi ma per il momento poco importa. La showgirl stellare è impegnata, infatti, nella raccolta fondi a favore dell’emergenza coronavirus. Non ha nascosto di lavorare e impegnarsi per “poter inviare più macchinari possibili nelle strutture”.

In conclusione però non ha negato la sua amarezza anche nei confronti del programma. Un messaggio per la produzione del reality: “La Tv dovrebbe veicolare i giusti messaggi…Chi insulta, offende e mette le mani addosso dovrebbe essere squalificato”.

Non è certo dunque che la sua assenza alla finale del Grande Fratello Vip sia stata volontaria ma questa frase unita al fatto di non aver dedicato nessun post social alla puntata la dice lunga su quella che potrebbe essere definita una protesta silenziosa.