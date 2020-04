La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 10 aprile

La Protezione Civile ha reso noti gli ultimi dati, comunicati in conferenza dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, e la mappa regione per regione dell’epidemia di Covid-19 in Italia.

Giungono notizie positive sul fronte emergenza sanitaria. La curva del contagio da Covid-19 è in una fase di leggera deflessione. Da giorni non si registrano crescite considerevoli del numero dei soggetti positivi che sembra man mano scendere. Ad oggi, secondo i dati forniti dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa, i soggetti attualmente positivi al coronavirus nel nostro Paese sono 98.273, con un incremento di 1.396 rispetto a ieri. Purtroppo alti restano i numeri dei decessi, il cui bilancio complessivo ha superato la soglia dei 18mila.

Numeri che fanno ben sperare, in termini soprattutto sanitari, ma che non devono indurre la popolazione a violare le misure disposte dal Governo il cui termine ultimo è fissato per il 13 aprile.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati al 10 aprile, oltre 98mila i soggetti attualmente positivi

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha aggiornato il bilancio dell’epidemia da Covid-19 in Italia ad oggi, venerdì 10 aprile. Secondo i dati forniti dal capo della Protezione Civile, il numero dei contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 147.577, mentre quello dei soggetti attualmente positivi a 98.273, con un incremento di 1.396 nelle ultime 24 ore. Anche il dato di oggi evidenzia come la curva sia in fase discendente. Salgono anche i decessi che sono ad oggi 18.849, ossia 570 decessi in più rispetto a ieri, giovedì 9 aprile. Infine Borrelli ha reso noto anche il numero dei pazienti guariti dal virus che sono ad oggi 30.455, 1.985 in più rispetto al bollettino diffuso nella giornata di ieri.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito della Protezione Civile, aggiornata a venerdì 10 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 56.048 – 10.238 – 16.280;

– Emilia Romagna – 19.128 – 2.397 – 3.381;

– Piemonte – 15.012 – 1.532 – 1.904;

– Veneto – 13.421 – 793 – 1.981;

– Toscana – 6.727 – 454 – 451;

– Liguria – 5.191 – 709 – 1.181;

– Marche – 5.084 – 682 – 1.086;

– Lazio – 4.583 – 263 – 687;

– Campania – 3.442 – 231 – 248;

–Trento – 2.816 – 275 – 547;

– Puglia – 2.809 – 238 – 235;

– Friuli Venezia Giulia – 2.349 – 179 – 772;

– Sicilia – 2.302 – 148 – 187;

– Abruzzo – 2.014– 198 – 181;

– Bolzano – 1.955 – 191 – 447;

– Umbria – 1.302 – 52 – 498;

– Sardegna – 1.063 – 69 – 118;

– Calabria – 901 – 65 – 50;

– Valle d’Aosta – 879 – 107 – 170;

– Basilicata – 308 – 15 – 14;

– Molise – 243 – 13 – 37.

La regione con meno contagi al momento risulta il Molise, complice ovviamente l’esiguo numero di abitanti. Nella regione del Centro ad oggi si registrano 243 casi di contagio, di cui 13 deceduti e 37 pazienti guariti dal virus.