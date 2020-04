Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, potrebbe tornare tra le fila della squadra partenopea all’inizio della prossima stagione di serie A.

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione visto il possibile addio di Milik. Tra i tanti nomi accostati al club azzurro, tra cui Icardi, c’è Gonzalo Higuain. Si tratterebbe di un onorevole ritorno: il ‘Pipita’ ha fatto molto bene a Napoli, distinguendosi per presenze e reti realizzate. La clamorosa voce arriva da una firma importante del giornalismo italiano: Furio Fedele. Il cronista del Corriere dello Sport nel corso di un intervento a 7 Gold ha dichiarato: “Higuain potrebbe tornare al Napoli. L’argentino lascerà la Juventus e gli farebbe piacere un ritorno in una città dove ha fatto molto bene”. Gonzalo Higuain non si è lasciato in buoni rapporti con il patron Aurelio De Laurentiis ma i due potrebbero riavvicinarsi. Non sarebbe la prima volta che il presidente del Napoli non è in buoni rapporti con un suo calciatore come con Pepe Reina, che poi ha richiamato dopo l’esperienza del portiere al Bayern Monaco.

Higuain dovrebbe riconquistare i tifosi del Napoli

Sarà però complicato far passare la rabbia e riconquistare i tifosi azzurri che non hanno ancora dimenticato il “tradimento” dell’attaccante argentino quando è passato dal Napoli alla Juve. Higuain quindi avrebbe contro i supporter partenopei, che all’epoca del suo passaggio in bianconero rimasero delusi, presto l’amarezza si trasformò in rabbia e quest’ultima in tanti ‘sfottò’ pubblicati sui Social Network ma anche in giro per le strade di Napoli.

Per Higuain sarebbe quindi difficile tornare a vestire la maglia numero 9 azzurra e sicuramente non farebbe bene come una volta, a meno che l’argentino non riesca a conquistare a suon di giocate e di gol il popolo alle pendici del Vesuvio.