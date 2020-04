Sandra Milo ricorda la sua storia d’amore con Fellini:” Lo facevamo per ore a terra”. Nelle sue parole c’è ancora passione

Sandra Milo, attrice italiana, a 87 anni non si lascia sfuggire frasi passionali riguardanti la sua storia d’amore con Federico Fellini, il grande regista italiano. La sua fu una vita piena di grandi amori, carriera, ricordi e passione. “Nei primi tempi ci incontravamo in via Sistina, dove aveva un suo studio, poi in un altro studio in corso Italia. Usavamo come alcova d’amore l’Hotel Plaza su via del Corso. Ma anche piccoli motel… – ha svelato la donna in un’intervista – Insomma, un po’ dappertutto… Lo facevamo sempre in terra. Lui odiava il letto: diceva che era fatto per dormire. – ha raccontato – Nei suoi studi non c’erano mai i letti, solo divani di cuoio, e io trovavo orrendo fare l’am**e sui divani di cuoio. Così lo facevamo per ore sulla moquette verde o su un piumino buttato in mezzo alla stanza“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ylenia Carrisi | il segreto nascosto nella foto del fratello Yari

Sandra Milo, per anni amante di Fellini

Una relazione clandestina, quella tra Sandra Milo e Federico Fellini, dal momento che l’uomo era già sposato con l’attrice Giulietta Masina. Neanche troppo clandestina, come ha raccontato la Milo in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Non ce lo siamo mai detto (con Giulietta Masina, ndr) Eravamo inseparabili all’epoca. Io dormivo a casa loro. Pensa che quando lavoravo fuori dall’Italia lei mi telefonava sempre – ha rivelato – Mi chiamava sorellina… Non mi sono mai sentita in colpa! – ha svelato – E che vuol dire essere l’amante? L’amore non è una cosa vergognosa, è una cosa sublime. Io e Federico ci amavamo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Novità sulla salmonella. Come richiedere il rimborso

La loro storia d’amore durò per 17 lunghi anni, e l’attrice ricorda quella relazione ancora oggi con passione.