Soldi dal Comune per l’emergenza, una città italiana in prima fila

Soldi dal Comune per far fronte all’emergenza. A Napoli l’amministrazione ha organizzato il banco alimentare. Accolte quasi tutte le domande

A Napoli c’è “anche” un’eccellenza, direbbe un noto conduttore televisivo scivolando su una buccia di banana. A prescindere dall’importo dei soldi stanziati dal Governo per i comuni, l’amministrazione guidata da Luigi de Magistris ha organizzato il banco alimentare. L’iniziativa sta funzionando benissimo. Tante le donazioni di derrate alimentari, da aziende e privati. Proseguono incessanti alla Mostra d’Oltremare le operazioni di stoccaggio delle numerose donazioni di derrate alimentari. Ad oggi sono state raccolte circa 10 tonnellate. Saranno distribuite con un pacco di prima necessità alle famiglie in uno stato di assoluta indigenza che stanno contattando in queste ore il numero e che, secondo alcuni parametri, non hanno diritto ai buoni pasto del Comune.

Leggi anche > Vacanze in dubbio: l’ipotesi

Soldi dal Comune per la spesa: il quadro delle domande

Sono state inoltrate 16.444 richieste totali e la scadenza è oggi, termine ultimo. Di queste 3.191 sono relative a cittadini nati all’estero. Il quadro aggiornato per quartiere è il seguente: Arenella: 545; Avvocata: 898; Bagnoli: 383; Barra: 732; Chiaia: 442; Chiaiano: 513; Fuorigrotta: 880; Mercato: 306; Miano: 551; Montecalvario: 677; Pendino: 640; Pianura: 1133; Piscinola: 349; Poggioreale: 466; Ponticelli: 778; Porto: 114; Posillipo: 96; S.Carlo Arena: 1287; S.Ferdinando: 333; S.Giov.a Ted: 371; S.Giuseppe: 84; S.Lorenzo: 1194; S.Pietro a Pat.: 354; San Ferdinando: 6; Scampia: 523; Secondigliano: 609; Soccavo: 645; Stella: 932; Vicaria: 266; Vomero: 242; Zona Industriale: 95.

Leggi anche > Follia al supermarket

Esclusi: – 39 persone perché precettori di reddito di inclusione; – 612 persone perché percettori di reddito di cittadinanza; – 531 persone perché non residenti. Da oggi è iniziato l’invio delle lettere per i primi 1.500 riscontri positivi. Entro sabato 11 aprile verranno comunicati tutti i contributi economici ai richiedenti che ne hanno diritto.