Ultimo ha rilasciato un lungo messaggio su Instagram in cui ha svelato il suo stato d’animo.

Ultimo è uno dei cantanti italiani più amati. Dopo la bella vittoria al festival di Sanremo del 2018 nella categoria Nuove proposte, si è classificato al secondo posto nell’edizione successiva sfidando gli altri big. I suoi splendidi risultati sono facilmente rintracciabili sul web: nel 2019 è risultato essere l’artista più ascoltato su Spotify in Italia e il cantante più popolare su Youtube. Il prossimo 29 maggio dovrebbe iniziare il suo lungo tour in giro per l’Italia da Bibione a Roma (19 luglio). I biglietti sono andati a ruba ed è previsto il sold out per le serate del Franchi di Firenze (6 giugno), dello stadio San Paolo di Napoli (13 giugno), dello stadio San Siro di Milano (19 giugno) e del Circo Massimo di Roma (19 luglio). Il tour, tuttavia, potrebbe essere rimandato a causa dell’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese (e il mondo intero). Anche se dovesse terminare il lockdown a maggio, le misure anti-contagio (distanziamento sociale e divieto di assembramenti) saranno con molta probabilità mantenute per evitare un rischio di ritorno dell’epidemia. Il noto cantante ha postato su Instagram un lungo messaggio alquanto carico di sentimenti.

Il messaggio di Ultimo per i suoi fan



Ultimo torna a parlare e lo fa attraverso i social. Niccolò Morriconi ha scritto un lungo messaggio su Instagram in cui ha svelato il suo stato d’animo. Quelle dell’artista sono state parole sincere e profonde: a differenza degli altri vip, il romano non espresso la sua positività ma il contrario. “Sono il primo a soffrire di questa situazione.”, ha scritto Ultimo, “Il primo ad avere paura. La paura…siccome leggo solo slogan positivi tipo ‘andrà tutto bene’, beh io non sono il tipo. Preferisco dire sto male che riempirmi di falsa positività“.

Tramite un post su Facebook, invece, l’artista ha comunicato ai suoi fan di lavorare ogni giorno per dare una risposta alle circa 600mila persone attese al tour.