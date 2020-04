Vaccino covid-19, positivi i primi test preclinici condotti in Italia dall’azienda Takis.

L’Italia sta affrontando ancora l’emergenza legata al coronavirus. Secondo i dati comunicati dal capo della protezione civile Angelo Borrelli, nelle ultime ore sono morte altre 570 persone. Per fortuna continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: 108 pazienti in meno in terapia intensiva e 157 in meno tra i ricoverati con sintomi. Con 1.985 persone guarite rispetto a ieri, il numero totale ammonta ora a 30.455. Mentre il virus continua ad estendersi non solo nel nostro paese, ma in tutto il mondo, tantissimi gruppi di esperti sono a lavoro per mettere a punto un vaccino efficace. Negli Stati Uniti, il vaccino contro il covid-19 sviluppato dall’azienda biotech Inovio è entrato nella fase di sperimentazione sull’uomo dopo l’ok della Food and Drug Administration. Stando agli ultimi aggiornamenti, anche in Italia la ricerca starebbe proseguendo con ottimi risultati.

Vaccino covid-19, i risultati dei test preclinici in Italia

Positivi i primi test preclinici condotti dall’azienda Takis in Italia per il vaccino contro il coronavirus. Luigi Auricchio, amministratore delegato dell’azienda, ha rivelato all’Ansa gli esiti dei test. “I primi risultati nei modelli preclinici dimostrano la forte immonogenicità dei cinque candidati vaccini“. I candidati vaccini sono progettati per combattere l’arma del covid-19, ossia la tanto citata proteina Spike. “Dopo una singola somministrazione abbiamo riscontrato una forte produzione di anticorpi”, ha detto ancora Auricchio.

Anche alcuni esperti in Israele sta sviluppando un vaccino. Il laboratorio sta lavorando da quattro anni alla vaccinazione orale per i vari tipi di coronavirus sui polli.