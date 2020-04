Come cucinare una perfetta Zuppa di Cozze Napoletana secondo i dettami propri del retaggio gastronomico partenopeo, ingredienti e procedimento.

La Zuppa di Cozze Napoletana è un must sia nel periodo pasquale che in diversi altri. Molto in voga soprattutto il giovedì santo, ogni occasione è comunque buona per gustarsi questo squisito piatto di mare. Si tratta di una delle tante ricette appartenenti al retaggio storico della cucina tradizionale di Napoli, ricchissima di specialità da leccarsi i baffi in qualunque settore. Dal primo ai dolci, i manicaretti così come le preparavano le nonne, ed anche le nonne delle nonne, restano di un sapore e di un gusto insuperabili ancora oggi. Ecco di seguito ingredienti e procedimento per una Zuppa di Cozze Napoletana come si deve.

Ingredienti per 4 persone

1 kg cozze pulite

250 g di vongole veraci

500 g di polpo verace

200 g di fasolare

200 g di maruzzielli o lumache di mare

4 scampi o gamberi

8 freselle o vascuotto

50 g di “o russ” (l’olio piccante)

100 g di olio extravergine di oliva

q.b. aglio

q.b. prezzemolo tritato e sale

Zuppa di Cozze Napoletana, la preparazione

Per preparare la Zuppa di Cozze Napoletana bisogna prima di tutto pulire il polpo per poi pulirlo in acqua salata, aggiungendo anche del pepe. Conservatelo nell’acqua bollita anche dopo, per poi tagliarlo a pezzettini e lasciando intero qualche tentacolo per decorare il piatto alla fine. Prima di cuocere il polpo, tenetelo per un pò in congelatore. Questo contribuirà a renderlo più tenero.

Tocca alle cozze: sciacquatele sotto acqua corrente fredda e pulite il guscio da ogni residuo di sabbia. Sfilate il filamento che fuoriesce da ciascun mollusco (il cosiddetto ‘funiciello’, la cordicella) quindi sistematele in una ciotola con dell’acqua. Dopo un quarto d’ra fate stabulare in acqua e sale le vongole, le fasolare e le lumache di mare.

Intanto rosolate l’aglio in una casseruola assieme ad olio e peperoncino ed unite i pomodori pelati tagliati a pezzi. Lasciate a fiamma moderata per 20′ unendo i frutti di mare con anche un pò di acqua di cottura del polpo. Coprite con il coperchio e proseguite con la cottura ancora per qualche paio di istanti.

Riprendete proprio il polpo e riscaldatelo ancora in un pò della sua acqua, unendo a quest’ultimo gli scampi. Infine approntate la vostra Zuppa di Cozze Napoletana mettente in ciascun piatto fondo le freselle immediatamente prima intrise nel sugo. Poi mettete le cozze semi aperte e poi ancora gli altri frutti di mare ed il polpo tagliato. Decorate con scampi, tentacoli e sugo, dando anche un bel tocco di peperoncino ed olio a piacere.