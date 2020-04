La coppia italiana Parietti-Oppini a distanza di anni rivela i dettagli della fine della relazione. A Vieni da Me, Franco Oppini svela alcuni dettagli

Un amore lungo nove anni. Alba Parietti e Franco Oppini si sono amati e ancora oggi, nonostante la separazione, sono legati dal loro unico figlio. La coppia ha vissuto una storia intensa, che probabilmente è terminata per la differenza di età. I due sono rimasti in buoni rapporti, tanto che in un’intervista a Vieni da Me, programma televisivo in onda su rai 2 nella fascia pomeridiana, l’attore ha svelato:”Ci siamo lasciati con grande amicizia, tanto che abbiamo anche lavorato a teatro insieme nello spettacolo Nei panni di una bionda. Eravamo talmente in buoni rapporti che Ada Alberti, mia moglie, accettò che in scena ci baciassimo“.

La relazione tra Alba Parietti e Franco Oppini

Anche la showgirl italiana in diretta con la trasmissione ha rivolto parole gentile verso il suo ex: “Ero andata a teatro appositamente per conoscerlo a teatro. Lo avevo visto in televisione e andai con un’amica per cercare di incontrarlo. Rimasi abbagliata dal suo aspetto, una sorta di Mick Jagger all’italiana“. Il loro primo incontro avvenne quando la Parietti aveva appena 19 anni e Oppini 30. Tra i due scoppiò l’amore e la passione nonostante la differenza di età all’epoca, la stessa che a lungo andare divenne un problema per la coppia, tanto da portarli alla rottura definitiva dopo nove anni e un figlio.

Gli italiani ricordano la coppia, la relazione tra i due fu piena di passione che travolse gli attori nel piano della giovinezza. Ora tra loro non resta che una bella amicizia.