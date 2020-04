Lady Diana e la lettera prima di morire per William e Harry

I media si concentrano sulla famiglia reale inglese e su com’è cambiata la vita di William e Harry dopo la morte di Lady Diana, che gli scrisse una lettera prima di morire nel tragico incidente di Parigi.

Il matrimonio per Lady Diana è presto diventato un incubo, un rapporto a tre, dove lei non era la moglie ma quasi un elemento di scomodo. Il vero amore arriva soltanto quando la principessa incrocia lo sguardo per la prima volta con William. Nei successivi anni però, quando credeva di essere finalmente libera, ecco che la morte bussa alla sua porta una notte di agosto mentre si trovava in auto a Parigi con Dodi Al Fayed, morendo sotto gli occhi della stampa, che quella stessa sera li stava seguendo per avere delle nuove foto inedite della coppia.

LEGGI ANCHE -> Aumentare l autostima: combattere la noia della Pasqua in quarantena

La lettera che Lady Diana scrisse ai figli prima di morire

Lady D. pur non essendo in vita, ha trovato il modo di far percorrere il suo stesso cammino a William e Harry, che hanno voluto dare un seguito alle battaglie dell’amata madre e non solo. Non sappiamo come sarebbe stata la vita di Lady D. se le fosse stata concessa la possibilità di gioire di tutte le cose belle che sono capitate a William e Harry, come le donne che hanno sposato perché davvero innamorati, i nipotini e molto altro.

LEGGI ANCHE -> Giuseppe Conte attacca Meloni e Salvini e reti unificate Il VIDEO virale

L’unica preoccupazione della principessa era quella che hanno tutte le madri amorevoli: vedere i propri figli felici, così come ha scritto nella lettera: “Amo i miei ragazzi da morire. Spero che i semi che ho piantato crescano e diano loro forza, conoscenza e stabilità”.