A Lucca una coppia ha lasciato in auto la propria figlia di 4 anni per andare in ospedale perché la moglie incinta doveva sottoporsi a un controllo.

Una coppia è stata denunciata dai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca per il reato di abbandono di minori. I due avevano lasciato la loro figlioletta di 4 anni in macchina perché la moglie doveva effettuare una visita medica all’ospedale. Le urla disperate della bimba hanno fatto accorrere i soccorsi. Tutta la famiglia, mamma, papà e la piccola, si era recata a Lucca, dove la donna, incinta, doveva sottoporsi a un controllo medico legato alla sua gravidanza. Nella circostanza i due coniugi di origine marocchina, forse pensando di fare la cosa più giusta data anche la situazione epidemiologica attuale del Covid 19, hanno lasciato la loro figlioletta in auto.

LEGGI ANCHE -> Lady Diana e la lettera prima di morire per William e Harry

Intervengono i carabinieri di Lucca per salvare la bambina

Rimasta sola forse più a lungo del previsto, la bimba di 4 anni ha iniziato a piangere richiamando così l’attenzione dei passanti che, data la situazione, hanno chiamato subito i carabinieri. I militari sono intervenuti immediatamente e si sono adoperati per trovare i genitori della piccola. Grazie anche alle indicazioni fornite dalla bambina e il parcheggio della macchina nelle vicinanze del nosocomio, i carabinieri hanno atteso sul posto l’arrivo dei genitori, che sono arrivati dopo trenta minuti circa.

LEGGI ANCHE -> Aumentare l autostima: combattere la noia della Pasqua in quarantena

Molto preoccupati per quanto accaduto, i due si sono scusati dicendo di aver fatto una cosa che non pensavano fosse pericolosa ma che senza dubbio avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi per la loro bambina.