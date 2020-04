Come al solito Naike Rivelli provoca e riesce a farlo sempre in maniera tale da sollevare un polverone. Uno dei suoi scatti recenti fa discutere.

È la solita Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti da anni provoca, sempre in maniera ficcante, utilizzando le proprie parole e soprattutto il proprio corpo. Che a 45 anni non ne vuole sapere di perdere tonicità e smalto. Lei non poteva mancare di esprimersi in merito alla attuale situazione che vige in Italia e nel mondo, con una quarantena che tiene bloccati in casa tutti gli italiani ma non solo. Le stime ufficiali parlano di ben 4 miliardi e più di persone attualmente sottoposte a regime di isolamento in casa per rispettare le necessarie norme di distanziamento sociale. Solo così si può battere il virus nell’immediato, standosene ben lontani dal creare assembramenti.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi | il segreto nascosto nella foto del fratello Yari

Naike Rivelli, anche stavolta la provocazione è servita: e a qualcuno non piace

Ed anche Naike Rivelli resta chiusa nella propria dimora, cercando però di alleggerire la situazione con la autoironia che la contraddistingue. Eccola quindi entrare in lavatrice e mostrare soltanto le proprie gambe. Ed anche qualcos’altro. “Se mi cerca qualcuno, io sono uscita!” scrive lei. Ma ovviamente – ed anche questo succede in maniera puntuale ed immancabile – c’è chi la critica e chi anche la insulta per questo suo modo di fare.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini fidanzato | lei e Afrojack danno scandalo | VIDEO

Consigliandole prima di tutto di vestirsi, e poi magari di lasciare i social. Niente che però riesce a scalfire il carattere e la tenacia di Naike, che è nata incendiaria ed incendiaria morirà.