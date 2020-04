Del caso di Ylenia Carrisi si è detto tanto: un giornalista ha scritto tre libri a riguardo e ci sono anche le parole del capo indagini che ha seguito l’inchiesta.

Sul caso di Ylenia Carrisi si è espresso in passato il giornalista Roberto Fiasconaro, con ben tre libri scritti a proposito della sparizione della ragazza. La figlia di Al Bano e Romina Power scomparve il 31 dicembre 1993 senza lasciare alcuna traccia.

Da allora non se ne sa più niente e tante sono le congetture e pure le speculazioni fatte da quel giorno. L’allora 24enne Ylenia Carrisi si trovava a New Orleans, in compagnia del controverso Aleksander Masekela. Un personaggio che ha dovuto rispondere a svariate accuse di violenza sulle donne e di abuso di alcolici e stupefacenti. Riguardo a Fiasconaro, il 53enne giornalista ha sentito anche delle fonti interne alla polizia di New Orleans, la città degli Stati Uniti dove la primogenita Carrisi sparì.

Ylenia Carrisi, le dichiarazioni del capo indagini che curò il suo caso

Il capo indagini, la detective Gwen Guggenheim, svela di avere buoni motivi per pensare che Ylenia sia entrata da anni all’interno di un convento greco-ortodosso, il ‘Sant’Anthony’. Di questa vicenda si è interessata anche la stampa tedesca, mentre in passato la trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha Visto’ aveva reso nota una simulazione in merito a come Ylenia sarebbe oggi. Allora aveva 24 anni, oggi ne avrebbe 49. La polizia statunitense purtroppo sembra non abbia modo di potere compiere una perquisizione od un qualsiasi tipo di controllo all’interno del convento, in quanto non sussiste alcuna ipotesi formale di reato, anche nei confronti di Ylenia, qualora davvero si trovasse lì.

“C’era una giovane che le somigliava molto”

C’era un centralinista della struttura religiosa, un certo Frate Samuel, che però ha fatto una confessione agli inquirenti. Appena qualche giorno dopo la sparizione della figlia di Al Bano, dal convento se ne andò in tutta fretta ed allarmatissima una giovane che lavorava come giardiniera. E la cui descrizione coincide con quella della giovane Carrisi. “Disse di volere andare in Asia, apparve molto turbata”.

Infine, apprendiamo che Yari Carrisi pare sia stato proprio a New Orleans in tempi recenti. “Non ho mai smesso di cercarla”, ha affermato lui poco tempo fa.