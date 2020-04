Cane di razza corso azzanna un neonato di 8 mesi. Morte fulminea per il piccolo lasciato incustodito dalla madre

Un cane di razza corso ha azzannato e ucciso un bambino di appena 8 mesi. E’ successo a Tricase in provincia di Lecce dove una famiglia custodiva e accudiva l’animale domestico. Ieri sera si è consumata la tragedia improvvisa che ha coinvolto il neonato. Sono bastati pochi attimi per distrarsi e lasciare il piccolo in preda alle fauci del cane. Non appena la madre ha lasciato il figlio sul prato del giardino di casa, il miglior “amico” dell’uomo è intervenuto ferocemente con un morso alla testa, uccidendolo sul colpo.

Le grida della madre e della nonna del neonato hanno allarmato il vicinato. La disgrazia si è consumata ieri durante l’orario di cena mentre la vittima condivideva da spettatore la cena dei suoi genitori. Per il trasporto al nosocomio ospedaliero è stata una corsa contro il tempo. I genitori hanno provato in tutti i modi a consegnare il proprio figlio nelle mani dei sanitari ma a nulla è valso il tentativo di neutralizzare l’emorragia cerebrale.

I carabinieri indagano sulla tragedia interrogando i parenti del neonato

Sulla vicenda sfociata in tragedia per la famiglia di Tricase, hanno indagato i Carabinieri che hanno iniziato a lavorare sul caso ascoltando i familiari del povero bambino. Il misfatto raccontato dai parenti della vittima risale al momento in cui la madre e la nonna si erano allontanate dall’abitazione principale per recarsi a quella accanto, sempre di loro proprietà. L’intento era quello di dar da mangiare ai due cani che accudiscono da quattro anni. Il piccolo era in braccio alla madre, quando per sbrigare un’importante faccenda era stato lasciato momentaneamente incustodito sul prato del giardino di casa in compagnia dei cani sciolti. Ed è proprio lì che tutto è andato storto: l’intervento del cane corso è stato tempestivo e fatale per il neonato.

Il racconto dei sanitari è conciliato con le dichiarazioni rilasciate dai familiari del piccolo per quanto il loro intervento possa essere risultato efficiente ai fini della salvezza della vittima. Mentre continua il duro lavoro delle autorità, il cane è stato preso in carico dall’Asl di Maglie e trasportato nel reparto di Veterinaria.