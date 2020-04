Chiara Ferragni, Diletta Leotta e tante altre: le pulizie bollenti delle nostre star



Se c’è una cosa che abbiamo capito in questo periodo di quarantena forzata, è che siamo tutti i uguali. Abbiamo riscoperto tante passioni stando in casa, c’è chi ha cominciato a suonare strumenti musicali, chi ha riscoperto il piacere di leggere un libro o chi più semplicemente si sta dilettando nell’arte della cucina e delle faccende domestiche. Non siamo gli unici a farlo, anche i nostri amati influencer stanno cedendo alle stesse tentazioni.

Chiara Ferragni e le altre influencer diventano idole dei social

Tra i tanti personaggi che possiamo citare ci sono Diletta Leotta e Chiara Ferragni. Quest’ultima in particolare, già amatissima sui social, sta conquistando sempre più gente durante questa quarantena. Siamo abituati a vederla in giro per il mondo, come una trottola costantemente in movimento, eppure è stata la prima a dire di fermarci e stare a casa quando l’epidemia si è dilagata. Dunque come noi sta a casa da più di un mese insieme al marito Fedez, il figlio Leone, il suocero e la tata. Insieme a loro sta facendo le pulizie, si sta allenando per tenersi in forma ma si sta in particolar modo prestando all’arte culinaria. Fedez la prende spesso in giro per questo ma la moglie ha lanciato una vera e propria rubrica: “Se può farlo Chiara puoi farlo anche tu” dove di tanto in tanto ci condivide le sue ricette.

È sicuramente positivo che ci siano così tanti personaggi noti attivi sui social pronti a dare il buon esempio e ad intrattenere la quarantena di chi, come loro, è a casa.