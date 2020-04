“Fuori entro poche settimane” la profezia di chi aveva capito tutto

Bill Gates cerca di rassicurare le comunità mondiali con una profezia: in questo periodo siamo alle prese con le drastiche misure per contenere i contagi e battere l’epidemia di coronavirus. Restare calmi e conservare la fiducia è ciò che ci esorta a fare Gates, perché il 6-10 settimane possiamo sperare di tornare alla normalità.

Bill Gates rassicura le comunità mondiali con una profezia

Gates ha parlato in una sessione “Ask me anything” all’interno del forum di discussione di Reddit. Alla domanda su quanto durerà l’emergenza, l’ex ceo di Microsoft ha risposto: “Se un paese fa un buon lavoro nei test e nei divieti alla socializzazione penso che in 6-10 settimane dovrebbe veder diminuire i contagi ed essere in grado di riprendere le attività”. Dunque, secondo questa profezia, quello che dobbiamo fare è restare a casa. Niente più di questo. Se seguiamo tutte le regole che ci sono state imposte, entro poco più di due mesi potremmo venire fuori da questa terribile emergenza che ci vede in difficoltà. Non è un periodo facile per nessuno, molta gente non sta lavorando e non sa come andare avanti, per questo motivo dobbiamo fare del nostro meglio per contenere l’emergenza così da poter uscire di casa il prima possibile.

La fase attuale presenta molti casi in Paesi ricchi: anche qui occorrono le giuste azioni, in particolare rispettare e tenere le persone a distanza e condurre tamponi diffusi, ha anche avvertito che i tempi potrebbero allungarsi a 2-3 mesi. Gates si è detto preoccupato dei danni economici, ma ancora di più dall’impatto sui Paesi in via di sviluppo.