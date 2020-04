Sta girando su whatsapp una lettera di un cardiologo di Pavia che tratta di presunte cure efficaci contro il coronavirus: duro sfogo di Roberto Burioni

Il mondo sta affrontando la minaccia legata al coronavirus. In un momento pieno di incertezza e di paura, il flusso di fake news sta diventando sempre più incontrollabile. Il clima attuale di terrore è un terreno fertile per le cosiddette bufale. Queste notizie false vengono condivise facilmente attraverso i canali social come Facebook, Twitter e Whatsapp: nascono alcune catene con affermazioni attribuite ad esperti e vengono condivise da milioni di persone. Nelle ultime settimane il noto virologo Roberto Burioni sta continuamente smontando le fake news.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Virus, il miliardario lancia l’allarme e spiega come sconfiggere la pandemia

Coronavirus, Roberto Burioni smonta la bufala del medico di Pavia

Nelle ultime ore stava circolando su whatsapp l’ennesima bufala: un ipotetico cardiologo di Pavia avrebbe trovato la soluzione con una cura semplicissima per i pazienti covid-19. Il presunto cardiologo avrebbe citato l’uso di antinfiammatori e antibiotici in relazione alla diminuzione del numero di ricoveri. “L’ennesima bufala è lo sproloquio di un ipotetico cardiologo di Pavia che diffonde notizie assurde”. Il virologo ha fatto riferimento alle precedenti fake news inerenti a possibili farmaci efficaci nella lotta contro il covid-19.“Prima il farmaco russo, poi quello giapponese, poi il laboratorio cinese, da qualche giorno mancava una bufala sul coronavirus ed è puntualmente arrivata: il cardiologo di Pavia“.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, il parere dell’Aifa sull’eparina

Ogni giorno una bufala: oggi è il turno del cardiologo di Pavia. https://t.co/xavUUdZF6P — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) April 11, 2020

I medici stanno utilizzando effettivamente alcuni farmaci per combattere il coronavirus: al momento sono semplicemente delle sperimentazioni e non esiste una cura ufficiale contro il covid-19. Anche l’Aifa spesso rilascia aggiornamenti sul proprio sito web.