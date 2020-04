Alex Baroni è morto 18 anni fa a causa di un incidente: ecco tutti i ricordi più belli postati dai vip

Alex Baroni è morto il 13 aprile 2002. Il grande cantante è scomparso 18 anni fa a causa di un incidente stradale all’età di 35 anni. Baroni era in moto quando un auto durante un’inversione di marcia lo travolse: dopo 25 giorni di coma, l’artista milanese spirò all’ospedale Santo Spirito di Roma. Lo scorso 22 marzo è morta anche sua madre, Marina Marcelletti: la donna è deceduta a casa del coronavirus. La cantante Giorgia, compagna di Alex tra il 1997 e il 2001, ha dedicato un messaggio alla madre mentre nella giornata odierna ha deciso di optare per il silenzio.

Alex Baroni, il messaggio toccante di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha condiviso con i fan un ricordo speciale per Alex Baroni: un video sulle note del loro duetto Non dimenticare Disneyland. Ramazzotti ha accompagnato il video con uno splendido ed emozionante messaggio: “Ciao Alex, sono passati già 18 anni, la tua arte manca come la tua anima”. Paola Folli ha pubblicato su Instagram una loro foto scrivendo una didascalia in cui ha spiegato di sentire molto la sua assenza.

Alex Baroni ha avuto una breve ma intensa carriera. Entrato nel mondo della musica come corista , ha duettato con Eros Ramazzotti nel brano “Non dimenticare Disneyland”. Tra le sue canzoni più famose è impossibile non ricordare Onde, singolo che fa parte dell’album “Quello che voglio”.