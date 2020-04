Novità per i supermercati: in arrivo l’app salta-coda per Esselunga e Coop, ecco tutte le indicazioni necessarie per utilizzarla

Addio alle code davanti ai supermercati. Arriva la nuova app che servirà a non creare la fila per la spesa. Esselunga e Coop saranno i primi negozi ad utilizzarla. L’applicazione salta-coda di Esselunga è collegata al team che gestisce uFirst, una piattaforma eliminacode proposta anche ai retailer gratuitamente fino al 30 giugno. Fa parte dell’iniziativa “Solidarietà digitale” fondata dal ministero dell’Innovazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Roberto Burioni: “Meno contagi al Sud? Vi dico il perchè”

App salta-coda, le nuove regole dei supermercati

Esselunga e Coop sono stati i primi supermercati ad adottare la nuova app. Esselunga per ora è attiva solo in alcuni punti vendita di Milano. Ma come funziona? Ecco alcune semplici indicazioni per prenotare l’ingresso al supermercato. Dopo aver prenotato il posto si otterrà un numero per seguire la fila che man mano avanzerà. Prima di entrare il cliente sarà contattato dall’app per raggiungere lo store ed evitare così code fisiche. In questo modo non ci saranno più assembramenti. Così facendo, le amministrazioni pubbliche, i medici, le farmacie, le strutture sanitarie potranno gestire in modo ordinato e programmato le file.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Tragedia in Messico, mamma positiva e 14enne fulminato

La Coop con l’app Cod@casa ha scelto la piattaforma Salesforce e per il momento è attiva solo in Liguria e Lombardia. Sarà gratuita per due mesi.