Carlotta Mantovan pubblica una foto della sua Pasquetta con il suo grande amore, la figlia Stella. I fans: “lo stesso sorriso di papà Fabrizio”.

Pasqua e Pasquetta con il sorriso per Carlotta Mantovan che, su Instagram, ha pubblicato una dolcissima foto con il suo grande amore, la figlia Stella che, nell’immagine, sfoggia un sorriso contagioso in cui i fans hanno immediatamente riconosciuto lo stesso sorriso di papà Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan con la figlia Stella: sorriso contagioso su Instagram

Carlotta Mantovan s’immortala in una splendida foto insieme alla figlia Stella a cui dedica totalmente tutto il suo tempo da quanto, due anni fa, è morto Fabrizio Frizzi. Nel giorno di Pasquetta, la vedova dell’amatissimo conduttore ha così condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui sorride accanto alla sua bambina.

Nella foto, la Mantovan non mostra il viso della sua bambina, ma solo il suo bellissimo sorriso. Una semplice foto tra madre e figlia che, tuttavia, ha letteralmente conquistato i fans di Fabrizio Frizzi, felici di vedere le sue donne sorridere. Tanti, poi, nel vedere il sorriso sincero e spontaneo della piccola, hanno riconosciuto lo stesso sorriso di Fabrizio Frizzi che era in grado di conquistare tutti sorridendo sempre, anche di fronte ai problemi della vita.

“Vedo in angolo il sorriso di Fabrizio e non vedo l’ora di vederla grande quando si potrà perché credo che sia uguale a lui. Fabrizio dal cielo vi protegge”, “Un bel sorriso come il suo papà!”, “il sorriso di Fabrizio Frizzi”, “Ma che belle e la cucciola ha il sorriso indimenticabile del mitico papà”, “Quel sorriso mi commuove e rallegra al tempo stesso”, scrivono i fans.



Dopo aver amato tantissimo Fabrizio Frizzi, dunque, i fans continuano ad amare allo stesso modo anche Carlotta e la loro piccola Stella che sta crescendo serena e felice grazie alla presenza di una mamma attenta e dolcissima che le trasmette tutto il suo amore.