Caterina Balivo, la foto con la figlia Cora commuove il web

Caterina Balivo fa il pieno di like su Instagram con il post che parla delle piccole-grandi rinunce della figlia di poco più di due anni in questo periodo di quarantena

I bambini piccoli sono sempre i più diretti, in situazioni piacevoli come in quelle meno. Vedono la realtà senza filtri ed esprimono sempre quello che pensano. Lo ha dimostrato anche Caterina Balivo che ha condiviso con i suoi followers di Instagram le piccole grandi rinunce, sue ma non solo del periodo della quarantena.

La conduttrice di Rai 1 ha postato uno scatto insieme alla figlia Cora, di poco più di due anni che ha commosso il web. Un pieno di like per le due che si trovano insieme sul balcone mentre si abbracciano.

È questo lo scatto che la conduttrice di Vieni da me, per il momento sospeso per via dell’emergenza sanitaria, ha usato per dire come il momento dell’emergenza sia tanto difficile per i più piccoli che vorrebbero ritornare alle loro abitudini.

Caterina Balivo, le parole della figlia Cora

La Balivo ha scritto nel suo post le dolci parole della figlia Cora, la sua secondogenita nata dal matrimonio con Guido Maria Brera.

La conduttrice ha raccontato come la piccola le ha chiesto: “Mamma perché non andiamo al parco dalle mie amiche e da nonna?”. La presentatrice ha spiegato a Cora che adesso ancora tutto questo non è possibile.

“Dobbiamo fare ancora un po’ di sacrifici stando a casa” ha aggiunto la Balivo che ha detto come si riesce a rimediare al parco grazie al monopattino regalato dalla zia Franci, “ora un po’ storto perché Guido Alberto che ci scatta la foto, ci sale sopra con i suoi bei 33 kg”.

Ed infine un buon sabato a tutti da parte della bella campana che sa sempre mostrare aspetti nuovi ed inaspettati della sua vita. Quando è al lavoro non nega ai suoi followers le foto del backstage, dei suoi outfit senza nascondere le serate mondane.

Spesso però condivide anche momenti familiari e della vita privata. E come è successo con la frase di Cora i like non mancano mai.