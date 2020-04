Coppia a prova di crisi, i segreti per una relazione forte

La coppia a prova di crisi esiste eccome. Alcuni modi di affrontare la vita insieme lo dimostrano chiaramente perché permettono di superare i momenti no e andare avanti insieme e più forti di prima

La coppia a prova di crisi esiste davvero o è solo un luogo comune che aleggia nella menta di chi vorrebbe una storia d’amore da favola? Molti sono quelli che vivendo in coppia se lo chiedono. L’amore come una cosa meravigliosa, un’esperienza che arricchisce e completa ma anche che spesso fa soffrire e per cui tenere l’equilibrio non è facile.

Portare avanti un percorso di vita insieme che sia condiviso e unanime spesso non è facile. I vissuti sono diversi come le sensibilità ma trovare un punto di incontro e una strada da percorre insieme non sempre è così difficile.

Essere una coppia a prova di crisi non significa che non esistono momenti no e di tensione. Non vuol dire che non si creano litigi e screzi. Significa essere capaci di affrontare le difficoltà e andare avanti, insieme. Significa coltivare l’amore ma anche il rispetto per l’altro e crescere ogni giorno.

LEGGI ANCHE –> Amore, i segnai che dimostrano che qualcosa non va

Coppia a prova di crisi, come essere forti insieme

La coppia a prova di crisi dunque esiste. Non si tratta di un miraggio e nemmeno di una coppia perfetta. Si tratta di una coppia reale che sa affrontare la vita insieme sapendo superare i momenti no per andare avanti insieme e più forti di prima.

Come fare? La prima carta vincente è conoscersi bene. Poter parlare apertamente senza avere il timore di non essere capiti o fraintesi. Potersi confrontare, magari scontrarsi ma capirsi reciprocamente è segno di stima e affetto perché se si ha la certezza dell’amore qualsiasi problema sarà superato.

LEGGI ANCHE –> Covid-19, dalla Finlandia le regole per la felicità in casa

E proprio perché il dialogo è indispensabile in una coppia a prova di crisi, nessun argomento è tabù. Si parla di tutto, si affrontano gli argomenti più diversi senza nessun timore o censura. Anche delle paure perché parlando e confrontandosi si cresce e si migliora insieme.

Ed è anche in questo che ci si viene incontro anche se si è diversi. In nome dell’amore si trova un punto di incontro, si smussano alcuni lati sia dell’uno che dell’altra e si scende a piccoli compromessi che permettono di andare avanti più uniti.

Ed infine la fiducia e il rispetto reciproco che non possono mai mancare per una coppia a prova di crisi. Fidarsi ciecamente dell’altro è uno dei fondamenti alla base di un buon e solido rapporto di coppia. Certo la fiducia va guadagnata ma va anche un po’ data.

E poi rispettarsi, l’un l’altro è uno delle linee fondamentali in ogni rapporto fra uomini, non solo in amore. Se non c’è rispetto reciproco non c’è armonia, non c’è comprensione e tutto il resto che permette ad una coppia di poter funzionare al meglio.