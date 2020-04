Un video commovente con dedica su Instagram del cantautore romano Eros Ramazzotti in occasione della Pasqua sulle note di ‘Calma apparente’.

Dopo la dedica pubblicata ultimamente arriva il video sulle note di uno dei grandi successi di Eros Ramazzotti, ‘Calma apparente’. Il filmato postato dal cantautore ha superato le 63 mila visualizzazioni in pochissimo tempo. Molti suoi seguaci hanno lasciato commenti e messo like. In questi giorni l’artista romano è molto attivo sui Social per essere vicino ai suoi fan durante questo lungo periodo di quarantena da Covid-19. Una dedica emozionante sulle note della bellissima canzone contenuta nell’omonimo album del 2005 per gli operatori sanitari, medici, infermieri e Oss, che in questo momento lottano in prima linea in trincea nella lotta al Coronavirus.

Breve ma intenso il messaggio di Eros Ramazzotti

“Non tutti gli eroi indossano mantelli. Buona Pasqua”, questo è il breve ma intenso messaggio che Eros ha scritto nella didascalia che accompagna il suo video, scritto anche in spagnolo e in inglese. Un augurio di una serena Pasqua molto particolare dato che arriva proprio in questi duri giorni di quarantena, in cui è molto importante, in virtù della necessaria distanza, mostrare la propria vicinanza agli affetti, e come nel caso del cantante ai propri fan, sia usando immagini semplici e divertenti, che facendo ricorso a frasi, aforismi e citazioni.

Sotto il video con dedica per gli operatori sanitari del nostro Paese postato da Eros Ramazzotti sul proprio profilo Instagram.