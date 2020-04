A distanza di quasi un mese da quando è risultata positiva al Covid-19, Giovanna Pancheri nel giorno di Pasqua annuncia che il suo tampone è ancora positivo

Una Pasqua fuori dal normale, per tutti, quella vissuta in questo 2020. Lo è stato anche per Giovanna Pancheri la giornalista di Sky Tg24 che si trova ancora in isolamento perché risultata positiva al Covid-19.

È trascorso quasi un mese da quando per l’inviata a New York si sono manifestati i primi sintomi che possono far indurre al coronavirus. Il tampone dopo qualche giorno dà esito positivo e nel giorno di Pasqua nel fare gli auguri a tutti la giornalista confessa che il nemico non è stato ancora sconfitto.

“Speravo di potervi dare delle buone notizie sulla mia guarigione ma non è così” ha detto nel suo video pubblicato su Instagram per spiegare e raccontare i giorni della sua quarantena.

“Sono rientrata dagli Stati Uniti quasi un mese fa, dopo poco giorni ho iniziato ad avvertire i primi sintomi, intorno al 18-19 di marzo – ha raccontato – ho fatto il tampone il 23 che mi ha dato questa diagnosi che, detto fra noi, sul momento quando ti viene detto sembra quasi una sentenza”.

Ma non cede allo sconforto l’inviata e dice di considerarsi “assolutamente fortunata”. I suoi sintomi sono stati lievi, nulla in confronto alle storie e alle immagini tragiche che arrivano dagli ospedali di tutto il Paese.

Giovanna Pancheri: “Sono l’esempio vivente di una serie di cose”

Giovanna Pancheri ha voluto condividere con i suoi followers una serie di situazioni legate al Covid-19 che lei ha vissuto in prima persona.

L’isolamento, in primis, che funziona ed è importantissimo. “Quando sono rientrata non era ancora obbligatorio eppure ho deciso di farlo e stando a casa ho veramente salvato la mia famiglia”. Proprio per questo la giornalista specifica come sia importante seguire e rispettare le regole dell’autoisolamento.

E poi ancora come la malattia può durare più di 14 giorni e la Pancheri ne è l’esempio in persona. Ha annunciato che tra una settimana rifarà il test con la speranza di vederlo finalmente negativo. Ma è abbastanza serena la giornalista che dice di aver ormai superato “la parte più difficile e dura di questa malattia”.

Un grazie poi a tutti quelli che le hanno scritto, anche preoccupati di non vederla in video.