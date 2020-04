Michael Jackson è vivo? La foto pubblicata dalla figlia lo incastra

Michael Jackson è scomparso nel lontano 2009 e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nei suoi fans che lo seguivano in tutto il mondo. Però, subito dopo la sua morte, in tutto il mondo sono cominciati dei complotti. In tantissimi hanno pensato, basandosi su diverse prove, che il cantante in realtà abbia soltanto inscenato la sua morte per poter a vivere tranquillamente senza il peso della fama.

Michael Jackson scomparso tanti anni fa: è ancora vivo?

In questi anni qualcuno ha cambiato idea, qualcun altro invece ha continuato a crederci e a cercare altre prove. L’ultima ce l’ha servita su un piatto d’argento la figlia della pop star, Paris Jackson. La ragazza si è scattata un selfie mentre era alla guida della macchina, e dietro di lei spunta il viso inquietante di una persona che sembra molto quello di suo padre.

Questa non è l’unica prova: sulla testa, la sagoma, indossa un cappello che sembra essere quello che la pop star indossava in uno dei suoi video più famosi: Thriller. Uno scatto diventato virale che ha scatenato tanti interrogativi nei fans del cantante. E se fosse davvero lui? Il viso sembra proprio il suo, ma per quanto sembri “palese” questo scatto, in molti non capiscono. Se fosse davvero lui, la figlia sarebbe stata così ingenua a farsi una foto con il padre alle spalle? O forse, semplicemente, non si è accorta che si vedeva chiaramente una persona dietro di lei?

Comunque sia, la foto è diventata davvero virale e nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo.