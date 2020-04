L’attrice siciliana Miriam Leone sta tenendo compagnia ai suoi fan sui Social durante questa lunga fase di quarantena.

Miriam Leone ha oltre 1 milione di followers, che sta allietando con molti post su Instagram e a dispetto di quanto si possa pensare, secondo un’errata mentalità che pone la bellezza in una differente sfera rispetto all’intelligenza e sensibilità, non posta solo scatti sensuali ma anche profonde riflessioni. Inoltre è stata tra i primi personaggi pubblici a invitare le persone a seguire le misure restrittive e a dire di rimanere a casa. In occasione di Pasqua Miss Italia 2008 ha rivolto un sincero augurio ai suoi seguaci, invitandoli a essere ottimisti: “Buona Pasqua, festa di rinascita. Che questo momento di isolamento non ci faccia sentire soli, che questo momento di buio ci faccia ricercare ancora di più la luce, che questo fermarsi possa essere anche un sof-fermarsi… Perché la vita vera regala sempre un bagliore, una luce inaspettata, un istante di compiutezza. Buona Pasqua, festa di rinascita.

Abbiamo imparato che possiamo abbracciarci anche così…”. Con queste parole in un post su Instagram l’attrice catanese ha fatto i suoi auguri.

Miriam Leone diffonde messaggi di speranza

Un messaggio di speranza e tranquillità quello divulgato dall’attrice catanese, che i suoi fan sperano di rivedere presto in TV. Prossimamente la potremo vedere nei panni di Eva Kant nel film Diabolik dei fratelli Manetti Bros. L’attesa è tanta sia di vederla interpretare il ruolo della celebre ladra che con i capelli biondi.

Sotto una selezione degli ultimi post di Instagram dal profilo ufficiale di Miriam Leone.