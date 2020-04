Per Naike Rivelli Instagram è il campo di battaglia prediletto per provocare. Ma anche quando non lo fa, lei riesce a far discutere.

Di provocazione in provocazione, Naike Rivelli su Instagram sa sempre come fare per far parlare di sé. Il periodo di quarantena al quale l’Italia – ed anche buona parte del resto del mondo – è sottoposta a causa dell’attuale emergenza sanitaria favoriscono questa inclinazione social da parte della figlia di Ornella Muti.

La bella villetta di campagna che la 45enne nativa di Monaco di Baviera condivide con il suo compagno del resto rappresenta uno scenario ideale. E ne abbiamo la dimostrazione da uno dei post più recenti di Naike.

Naike Rivelli Instagram, un utente la attacca così

Qui la controversa attrice ed ormai vera e propria star del web innaffia delle piante ma in maniera del tutto singolare. Lo fa infatti assumendo una posizione tipica dello yoga, dal coefficiente di difficoltà non certo basso. Stavolta però lei non si scaglia contro nessuno, cosa che è solita fare e spesso con grande ironia. Oltre che con una tendenza molto marcata ad esibire il proprio corpo. Eppure anche stavolta la Rivelli ha ricevuto un insulto decisamente pesante.

Cosa che comunque non la scalfisce di certo. Un utente infatti le scrive, complice il suo comunque poco vestirsi: “Per fortuna hai la mascherina sul cu** così eviti il contagio”. Ma per il resto la bella Naike ha ricevuto soltanto complimenti.