Una ricerca italiana stabilisce definitivamente che il peperoncino, se mangiato regolarmente, riduce il rischio di contrarre malattie cardiovascolari.

La presenza del peperoncino all’interno di una dieta equilibrata si è dimostrato essere un alleato importante per combattere l’insorgere di malattie cardiovascolari. La scoperta dei benefici di questa spezia nasce dalla ricerca italiana coordinata dagli epidemiologi dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, l’Università dell’Insubria a Varese e il Cardiocentro Mediterraneo di Napoli. I ricercatori hanno condotto per 8 anni uno studio su salute e alimentazione coinvolgendo circa 23 mila molisani, seguendone la dieta e le malattie insorte, scoprendo che in chi assume regolarmente il peperoncino il rischio di morte per infarto è ridotto del 40% mentre per quanto riguarda l’ictus la riduzione sarebbe addirittura del 60%.

I benefici del peperoncino

Secondo il presidente di Neuromed Giovanni de Gaetano, che è fra i più eccellenti firmatari della ricerca: “È interessante notare che la protezione derivante dall’assunzione del peperoncino è indipendente dal tipo di alimentazione seguita. Tale spezia è risultata benefica anche su chi non segue fedelmente la dieta mediterranea”. Dalla ricerca di evidenziano che gli effetti benefici del peperoncino, e sopratutto del suo principio attivo la capsaicina, sono diversi. La spezia stimola infatti la produzione del grasso bruno che accelerando il metabolismo aiuta a consumare maggiori calorie. L’assunzione di peperoncino migliora le Hdl, noto come colesterolo buono, riduce i trigliceridi e la proteina C-reattiva ottenendo così un effetto protettivo sulle malattie aterosclerotiche e quindi aiutano a proteggere l’organismo dall’insorgere di malattie cardiovascolari. Inoltre il principio attivo del peperoncino, la capsaicina riesce ad agire sulla sostanza P che è un mediatore del segnale doloroso.

LEGGI ANCHE -> Cioccolata in quarantena, un importante alleato per lumore

Questo vuol dire che assumere tale spezia vuol dire introdurre nel proprio corpo un antidolorifico naturale in particola modo con importanti effetti su mal di testa e mal di denti.