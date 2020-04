4 segni zodiacali pericolosi per le coppie. Le amanti più temibili

Le amanti sono un pericolo per le coppie. L’astrologia individua i 4 segni zodiacali più temibili. Ecco quali sono e perché

Si sa gli umani sono deboli e così spesso molte coppie si trovano a fare i conti con una terza persona, l’amante. L’infedeltà è l’ostacolo di molte relazioni che spesso terminano per tale motivo. E quelle che riusciranno a perdonare il tradimento rimarranno tormentate e ancorate alle conseguenze di esso. Ma qual è il motivo di questa azione così vile e immorale? Molti per incompatibilità, altri per connotazione puramente sessuale ma è certo che se in una relazione si aggiunge un’amante niente tornerà come prima. Si tradisce per motivi differenti ma bisogna fare molta attenzione al segno zodiacale dell’amante. Se i vostri mariti consoceranno una donna con uno di questi 4 segni, sappiate che probabilmente non tornerà più da voi.

Le amanti: i 4 segni zodiacali pericolosi

Le ladre di mariti sono proprio dietro l’angolo. Ariete, con la donna cacciatrice. Una sirena sulla sua roccia, attira gli uomini e li allontana dalla loro odissea. Un segno di fuoco, le donne di questo segno hanno molta fiducia in se stessa e puntano sempre ad un obiettivo. Attiva ed energica l’arieta conquisterà gli uomini senza il minimo sforza. Toro, con la donna sensuale. La bellezza attirerà molti uomini, e questo segno sarà l’ispiratrice di tanti. Con la sua calma e voluttà. Bilancia, donna collezionista. Il fascino sarà la qualità principale che attirerà molti ed inoltre le nate sotto questo segno sono molto intelligenti e passionali. Per gli uomini che conosceranno una Bilancia, la donna diventerà una musa, fonte d’ispirazione. Ed infine Scorpione, la femme fatale. Donna con doti manipolatrici, gioca con i sentimenti degli altri e tutti abboccano alla sua rete. Per lei sarà un gioco da ragazzi conquistare il cuore di un uomo, single o sposato.

Anche la gelosia può portare ad un atto di infedeltà. Non bisogna quindi tirare troppo la corda.