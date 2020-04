Pedro Sanchez, presidente del Consiglio della Spagna, ha annunciato l’allentamento di alcune misure restrittive per il contenimento del virus

Al via da oggi, lunedì 13 aprile, in Spagna i provvedimenti decisi dal Governo per la riapertura di aziende in settori considerati non essenziali per l’economia. Hanno fatto ritorno al lavoro persone impiegate in cantieri e fabbriche. A partire dalla giornata odierna nel Paese iberico si è tornati alla fase precedente al 30 marzo, quando vi era lo stato di allarme dichiarato dall’esecutivo ma non le restrizioni per le attività economiche.

Si tratta di decisioni simili a quelle rese note nella serata di venerdì dal premier italiano Giuseppe Conte che entreranno in vigore domani, martedì 14 aprile. Per entrambi i Paesi si può considerare un passo avanti verso la cosiddetta fase 2.

Il presidente del Consiglio spagnolo Pedro Sanchez specifica che le nuove misure non sono da intendersi come una riduzione delle restrizioni, seppur necessarie a far ripartire l’economia. Il Governo sottolinea che la gran parte delle persone resteranno ancora a casa.

Spagna, non tutti convinti dall’allentamento delle misure restrittive decise dal Governo Sanchez

Infatti scuole, bar, ristoranti, enti culturali proseguiranno a rimanere chiusi. Sanchez ha annunciato di aver messo a disposizione 10 mascherine per gli impiegati e i passeggeri del trasporto pubblico. Non tutti sono però convinti delle nuove misure. Secondo alcuni esperti interpellati dal ‘Pais‘, gli esiti di queste misure sono “incerti“.

Toni Trilla, epidemiologo e membro del comitato scientifico che collabora con il governo Sanchez, ha dichiarato. “Da quel momento [da quando è stato dichiarato lo stato di allarme] la mobilità si è ridotta del 70 per cento. Con la successiva chiusura totale, la mobilità si è ridotta di un ulteriore 10 per cento. Ora non stiamo passando dal bianco al nero“.

L’esperto conclude. “Potremmo avere un 10 per cento in più di mobilità e più contagi, però il restante 70 per cento continua ad avere l’obbligo di rispettare le regole di prima e non uscire di casa“.