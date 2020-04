Gloria Guida contro Tiziano Ferro: la moglie di Johnny Dorelli di scaglia contro il cantautore di Latina che ha chiesto notizie sui concerti estivi.

Gloria Guida non risparmia critiche a Tiziano Ferro dopo l’ospitata del cantautore di Latina a Che tempo che fa. Tiziano Ferro, infatti, durante la trasmissione di Fabio Fazio, ha lanciato un appello per avere notizie sui concerti estivi. Tiziano Ferro, così come Vasco Rossi, Cesare Cremonini ed Ultimo, solo per citarne qualcuno, sarebbe dovuto essere uno dei grandi protagonisti della musica estivia.

L’emergenza coronavirus, però, ha bloccato tutto e dopo l’annullamento degli Europei di calcio, non è da escludere anche l’annullamento dei concerti dal momento che giugno e luglio sono ancora troppo vicini per ipotizzare di raccogliere migliaia di persone in uno stadio.

Gloria Guida contro Tiziano Ferro: “mettiti una mano sul cuore, sei una persona intelligente per capire che non si tornerà presto alla normalità”

Il tour del cantautore di Latina dovrebbe debuttare il 30 maggio, allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per poi poccare altre città come Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bari e Modena, fino allo show finale dello stadio Olimpico di Roma. Ospite di Fabio Fazio, Ferro ha detto:

“Non sappiamo nulla, i concerti sono formalmente in piedi perché si arriva fino al 3 di maggio con l’ultimo decreto. Abbiamo bisogno che il governo si esponga, anche noi ci meritiamo un minimo di attenzione e riconoscimento. Quasi mezzo milione di persone hanno comprato, noi siamo bloccati, le persone che lavorano per noi, abbiamo bisogno di sapere se potremo fare i concerti e come ripartire. Abbiamo bisogno di risposte. Siamo al 3 maggio e ad oggi, tecnicamente, non possiamo fare nulla per giugno e luglio. Abbiamo bisogno di una risposta Non per me, ma per chi ancora sta acquistando dei biglietti. Abbiamo diritto di sapere se si possono o no fare i concerti, noi siamo bloccati. Questo per tutelare il pubblico e i lavoratori più fragili”.

A rispondere al cantautore di Latina è stata, tra gli altri, anche Gloria Guida che, su Instagram, ha scritto: “Caro Tiziano Ferro non sei fermo solo tu, siamo tutti nella stessa barca e in attesa che questo terribile momento passi al più presto. Mettiti una mano sul cuore e visto che sei una persona intelligente devi anche capire che non si tornerà alla normalità presto. Quindi dobbiamo aspettare tutti e dico tutti che la scienza ci aiuti”,