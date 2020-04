Tragedia in Messico, mamma positiva e 14enne fulminato

Una triste storia quella che ha come protagonista un ragazzino che è voluto rimanere in casa per tenerla in ordine in attesa del ritorno della mamma ricoverata in ospedale per il coronavirus. Un terribile incidente però ha scatenato la tragedia in Messico

Aveva solo 14 anni Juan Eduardo ma era un ragazzo responsabile e amorevole. Così lo descrive la mamma dall’ospedale dove è ricoverata per via del coronavirus. Suo figlio è stato protagonista di una vera tragedia in Messico e se ne è andato a causa di un terribile incidente.

Il ragazzo era rimasto in casa, da solo, perché voleva prendersi cura della casa. Voleva che al ritorno della madre tutto fosse in ordine. Andava a fare la spesa in modo regolare e attendeva con ansia il ritorno della madre.

I due fratelli di Juan Eduardo sono stati ospitati da una zia ma lui ha deciso di rimanere a casa e aspettare il ritorno della mamma Adriana.

La donna, una taxista 37enne, quasi sicuramente per via del suo lavoro, si è ammalata ma il figlio non l’ha mai lasciata sola. Le è stata diagnosticata la positività al Covid-19 lo scorso 14 marzo presso il National Institute of Respiratory Diseases di Città del Messico. Inizialmente in isolamento domiciliare il suo figlio più grande l’ha accudita e sostenuta. Poi la situazione si è aggravata e il 3 aprile la donna è stata ricoverata in ospedale a causa di una grave crisi respiratoria.

Da quel giorno Juan non ha mai abbandonato la casa. Lui in modo responsabile è rimasto a casa in attesa del ritorno della madre. “Era la gioia della famiglia” ha detto sua madre.

Tragedia in Messico, casa allagata e il 14enne muore

Una tragedia veramente assurda quella che è accaduta in Messico in questi giorni difficili di pandemia da coronavirus.

Non basta la già difficile situazione per il giovane 14enne Juan con la madre in ospedale e lui da solo in casa a prendersene cura.

Sulla cittadina dove la famiglia vive, Ecuatepec, si è abbattuto un fortissimo temporale. L’abitazione nella quale c’era Juan è stata invada letteralmente dall’acqua. A nulla sono valsi gli sforzi del giovane per cercare di togliere l’acqua. È arrivato un forte fulmine e Juan ne è rimasto fulminato.

Le ragioni sono ancora da chiarire. Sua madre ancora in ospedale ha dovuto affrontare, già nelle difficoltà del caso, questa tragedia.