Aggiornamento Protezione civile: i numeri dell’epidemia al 14 aprile – DIRETTA

Il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, oggi martedì 14 aprile, comunicherà l’ultimo aggiornamento in merito ai numeri di decessi, contagiati e guariti da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore.

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile Angelo Borrelli, comunicherà, come sempre, l’aggiornamento dei numeri relativi all’epidemia da coronavirus alle 18:00.

Coronavirus Lombardia, l’aggiornamento dell’assessore Gallera del 14 aprile – DIRETTA

In conferenza stampa da palazzo Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha comunicato che i casi positivi da coronavirus della regione sono saliti a 61.326, 1.012 in più rispetto a ieri. Sale anche il bilancio delle vittime giunto a 11.142, ossia 241 decessi in più nelle ultime 24 ore.

L’aggiornamento di Angelo Borrelli: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 13 aprile

Angelo Borrelli, nella giornata di ieri lunedì 13 aprile, ha reso noto che i casi positivi nel Paese erano 103.616. Il bilancio delle vittime era salito a 20.465, con un incremento di 566 decessi registrati in 24 ore. I soggetti guariti, sempre nella giornata di ieri sono risultati essere in totale 35.435.

Angelo Borrelli, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19 domenica 12 aprile

Il capo dell’emergenza della Protezione Civile ha reso noto nella giornata di domenica 12 aprile che in Italia i contagi erano 102.253. Il bilancio delle vittime era salito a 19.899. Anche il numero dei guariti risultava incrementato: 34.211.

Il virologo Fabrizio Pregliasco: “Vi dico qual è la condizione per far iniziare la fase 2”

Il virologo Fabrizio Pregliasco, è stato intervistato da Il Messaggero, in merito all’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Il docente dell’Università degli Studi di Milano si soffermato sul numero di vittime, che ieri ha fatto registrare una nuova crescita portando il bilancio totale delle vittime ad oltre 20mila, spiegando che purtroppo questi morti sono il segno di infezioni pregresse e non indicano il trend attuale dell’epidemia.

Riguardo alle misure restrittive adottate dal Governo per cercare di contenere il contagio, il professor Pregliasco ha affermato che in realtà tali misure non hanno come obiettivo l’eliminazione definitiva del virus, ma quello di mitigarne la diffusione e di spalmare le infezioni nel tempo. “L’obiettivo di questa quarantena – prosegue il virologo, come riporta Il Messaggero– è impedire il collasso degli ospedali e, in particolare, delle terapie intensive“.

Sulle condizioni per entrare nella fase 2 dell’emergenza, il professor Pregliasco spiega che: “Quello che farà scattare le scelte politiche relative alla fase 2 sarà proprio il numero di ricoveri in terapia intensiva. Più posti letto inizieranno a essere disponibili, maggiori garanzie di cure avranno i cittadini e, di conseguenza, si potrà pensare di allentare le misure restrittive“.

Salute mentale, le ricadute psicologiche della pandemia

Stando a quanto riferito dalla JAMA Internal Medicine i risvolti di questa pandemia saranno anche psicologici. Il Covid-19 ha modificato irreversibilmente non solo le abitudini di vita di gran parte della popolazione ma anche la loro psiche. Un disagio che manifesterà i propri nefasti effetti anche a lungo termine. Una delle conseguenze maggiori sarà sicuramente l’isolamento sociale.

Massimo Mazzucco sul vaccino: “Ci farà diventare zombie”

Massimo Mazzucco, blogger anti-sistema, ha pubblicato un nuovo video sul suo sito luogocomune.net intitolato “Il Ministero della verità”. Stando a quanto sostenuto dal noto blogger anti-sistema le attuali misure di contenimento “Serviranno a controllarci e tracciarci. Alcune misure introdotte in questa emergenza non verranno mai tolte, limitando la nostra libertà per sempre”. Si esprime negativamente anche circa il vaccino il quale a suo avviso sarà un’occasione per introdurrne l’obbligatorietà. Infatti, sempre secondo il suo parere, le persone non potranno andare a lavorare se non vaccinati.

Il virologo Giulio Tarro: “Il caldo sarà il nostro miglior alleato”

Il virologo Giulio Tarro, discepolo di Albert Sabin ossia padre del vaccino contro la poliomelite, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Covid-19. Secondo il professore il miglior alleato nella lotta contro il nuovo coronavirus sarebbe il caldo in combinato con le ormai note misure di prevenzione.

Un’alimentazione ricca di vitamina C, lavarsi le mani e mantenere le distanze indicate dalla comunità scientifica, potrebbe fornire il loro più che valido contributo per stoppare il virus.