Buone notizie dalla Regione, si svuotano i reparti di terapia intensiva

Migliorano i ricoveri totali che scendono anche se in alcune singole aree c’è stata un’impennata nelle ultime ore. Buone notizie dalle terapie intensive

Migliorano i ricoveri totali che scendono anche se in alzune singole aree c’è stata un’impennata nelle ultime ore. Buone notizie dalle terapie intensive. Su 24 posti disponibili ne restano 8. Un netto passo avanti se si pensa che fino a poche settimane fa si stava sul filo del rasoio quotidianamente sotto questo aspetto. L’aumento dei tamponi, inizialmente tallone d’Achille della Regione Campania, sono aumentati. Raddoppiati mediamente ma nel contempo non c’è stato alcun incremento, anzi. La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi fatti è scesa dalla media del 13% a quella al di sotto del 5. Più tamponi e minor percentuale di contagiati. Questo è il dato significativo della Campania delle ultime settimane. Un notevole passo avanti dovuto anche al potenziamento degli strumenti e delle strutture.

Buone notizie dalla Campania: il punto

Da quando è iniziata l’emergenza sono aumentati i posti in terapia intensiva e altri sono in via di definizione. L’Ospedale del mare è stato potenziato con una nuova struttura dedicata ed è quasi operativo. Inoltre, già da tempo è resa operativa una palazzina di fronte all‘ospedale Cotugno da dove sono state ricavate 8 postazioni tra terapie intensive e pre-intensive. L’apertura definitiva della parte aggiuntiva dell’ospedale del mare interamente dedicata, dovrebbe portare la Campania ad un livello di gestione dei casi soddisfacente.

Oltre ai due nosocomi sopra citati, va detto che anche l’ospedale Loreto Mare è stato interamente dedicato ai casi Covid-19. Alla base c’è, tuttavia, un comportamento per la stragrande maggioranza dei campani assolutamente in linea con le regole dettate negli ultimi 40 giorni.