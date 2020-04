Chiara Ferragni, outfit sensuali per Pasqua e Pasquetta

Chiara Ferragni pur rimanendo a casa in tempo di quarantena non lascia mai nulla al caso e cura il suo look nei minimi particolari. Bichini e gonna sbarazzina per questi due giorni di festa

Chiara Ferragni non lascia mai nulla al caso, nemmeno in questi giorni di quarantena. Insieme al marito, il rapper Fedez, condividono molto dei loro momenti della giornata con i followers mostrano la normalità di vivere in casa anche per chi è famoso. Non manca mai nelle loro stories il loro figlio, Leone che tutti chiamano Lello con la sua spontaneità di bambino di appena due anni.

Non è mancato il compleanno di Leone trascorso in casa come la Pasqua ma anche la Pasquetta. Tra pranzi e cene molto deliziose preparate dal loro chef personale, Franco il papà di Fedez e outfit che non sono mai scontati e banali, nemmeno per rimanere in casa.

Sensualità e stile sono il leitmotiv dell’influencer che ogni giorno sceglie con cura cosa indossare. Nel giorno di Pasqua si è mostrata in bichini sia in casa che sul terranno che affaccia sulla City Life milanese. Si è consolata così Chiara Ferragni nel giorno di Pasqua.

L’influencer si è fatta portatrice del malumore di tutti gli italiani che ogni anno hanno visto le vacanze pasquali rovinate dal brutto tempo, soprattutto a Pasquetta. Quest’anno, invece, con tutti in quarantena il sole non manca.

Chiara Ferragni, picnic di Pasquetta in terrazza

Per Chiara Ferragni e la sua famiglia il picnic di Pasquetta. Fatto in terrazzo per quest’anno e in famiglia per via della quarantena del lockdonw imposto per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

L’influencer si è sistemata di tutto punto anche solo per uscire in terrazzo. Corpetto bianco che lascia la pancia scoperta e gonnellina morbida e floreale.

Un outfit piuttosto primaverile per la moglie di Fedez che non ha rinunciato nemmeno agli accessori per la sua Pasquetta in terrazza con orecchini, collana, bracciali ed anelli scelti ad hoc. immancabile la sua borsa Chanell in nero. Anche il trucco è stato curato ed i capelli raccolti in una coda.

In serata cambio look però per portare fuori la sua cagnolina Matilda. Tuta rosa fluo e mascherina in viso.