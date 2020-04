È morto Franco Lauro di Rai Sport

Trovato morto Franco Lauro, popolare e molto apprezzato telegiornalista che da anni faceva parte della redazione di Rai Sport.

Il giornalista RAI Franco Lauro morto. La famiglia lo ha trovato privo di vita nel suo appartamento a Roma. Noto volto della redazione di Rai Sport, aveva 59 anni. Era nato a Roma il 25 ottobre del 1961. Le cause del decesso non sono state specificate. Si pensa ad un malore improvviso, molto probabilmente un infarto, che lo ha stroncato mentre si trovava da solo. Anche il personale medico, intervenuto il più rapidamente possibile, non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’apprezzato volto televisivo. Assieme al personale medico del 118 ha raggiunto l’abitazione di Franco Lauro anche una pattuglia delle forze dell’ordine. Abitava in via della Croce.

LEGGI ANCHE –> Alda D’Eusanio aggredita per strada: “questa gente va aiutata”

Franco Lauro, la lunga carriera in Rai iniziata a metà anni ’80