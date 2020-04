Emma Marrone ufficializza quello che era nell’aria: la cantante salentina ha annullato il concerto all’Arena di Verona, fissato per il 25 maggio 2020.

Emma Marrone annuncia ufficialmente l’annullamento del concerto all’Arena di Verona, fissato per il 25 maggio 2020, con cui avrebbe festeggiato il suo compleanno e i suoi primi dieci anni di carriera. A causa dell’emergenza coronavirus che ha portato all’annullamento anche degli Europei di calcio e delle Olimpiadi 2020, la cantante ha dovuto annullare la sua grande festa.

Emma Marrone annulla il conerto all’Arena di Verona: “ci rifaremo appena sarà possibile”

Non ci sono più dubbi: il concerto di Emma Marrone del 25 maggio 2020 all’Arena di Verona non si farà a causa dell’emergenza coronavirus i cui numeri del contagio aumentano in una provincia dopo il weekend di Pasqua. A causa della pandemia, il mondo della musica si è fermato come tanti altri settori. I concerti estivi, dunque, probabilmente, saranno annullati tutti. Per il momento, ad annunciare la propria decisione di annullare tutto in attesa che torni la normalità è Emma Marrone.

LEGGI ANCHE—>Emma Marrone senza veli: scatto bollente nella vasca – FOTO

“Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti.

Sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto perché so quanto lavoro c’è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro.

Sono dispiaciuta perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti. Ci rifaremo appena sarà’ possibile. E sarà ancora più bello”, scrive la cantante salentina che sta trascorrendo la quarantena a Roma, lontana dalla sua famiglia che si trova in Puglia.



LEGGI ANCHE—>Emma Marrone lo ha annunciato | La notizia che i fan stavano aspettando

L’annuncio di Emma arriva poche ore dopo l’appello di Tiziano Ferro che, ai microfoni di Che tempo che fa, aveva chiesto di poter avere informazioni sui concerti estivi. Tra giugno e luglio, nell’estate italiana 2020 avrebbero dovuto esibirsi tantissimi artisti italiani e stranieri tra i quali anche Vasco Rossi, lo stesso Tiziano Ferro, Ultimo e Cesare Cremonini.