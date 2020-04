Fedez, la brutta caduta spaventa Leo: la reazione è diventata virale – VIDEO

Stanno giocando insieme come tutti i giorni, Leo spinge la carrozzina e Fedez corre all’indietro per riprenderlo con il cellulare. All’improvviso inciampa e cade rovinosamente a terra, ribaltando il tavolino e facendo cadere libri e porta candele. Leo corre a vedere i danni e si spaventa quando vede il porta candele rotto: si mette le mani tra i capelli e comincia ad urlare, reagendo in un modo iconico che ha fatto morir dal ridere gli utenti sui social.

Friends reunion, finalmente le novità che nessuno si aspettava più –> LEGGI QUI

Fedez, la caduta in diretta fa il giro del mondo

Grazie alle telecamere presenti in casa, Fedez ha potuto riguardare la brutta caduta che ha fatto e postarla sui social. Nel video si vede chiaramente lui che corre all’indietro e inciampa, scavalcando il tavolino nella caduta e finendo con la schiena a terra. Ad essere iconica però, più che la caduta, è la reazione del piccolo Leo che si mette le mani tra i capelli e si preoccupa per il tavolino piuttosto che per suo padre. Per le ore successive, ha continuato a rimproverarlo per aver “rotto”, e con aria di rimprovero ha aiutato la mamma a rimettere tutto a posto. Il papà ha riso della sua reazione che è proseguita ad oltranza per ore, sentendosi anche un po’ il colpa: “Sì però smettila di farmelo pesare!”.

Benedetta Rossi asfalta Twitter: scoppia la bufera sui social –> LEGGI QUI

A differenza degli altri giorni, questo pomeriggio Leone si è addormentato più tardi perché era ancora un po’ scosso dalla caduta a cui ha assistito. Alla fine, dopo aver rimproverato abbondantemente suo padre per essere stato così irresponsabile da cadere e rompere gli oggetti presenti sul tavolino, si è addormentato.