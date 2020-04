Secondo quanto dichiarato dal Fmi, quest’anno il Pil di tutto il pianeta scenderà del 3%. L’Italia ottiene il risultato peggiore (-9,1%) dopo la Grecia (-10%).

Tutto il mondo è immerso in una profonda recessione. Il Fondo monetario internazionale ha fornito i primi dati ufficiali che il Coronavirus ha avuto sull’economia nel 2020. Questi dati sono a dir poco sconvolgenti: l’economia mondiale quest’anno scenderà del 3 per cento, un tocco peggiore persino della grande crisi degli anni ’30 e che supera il 0,6% del post crisi Lehman Brothers del 2009. In Cina però si scende solo al +1,2 per cento. Il Pil dell’ Eurozona scende al 7,5%. L’Italia ha il risultato peggiore, non contando quello della Grecia (-10%), con il -9,1 per cento. La Germania perde il 7 per cento, la Francia il -7,2%, l’Inghilterra il -6,5% e la Spagna il -8 per cento. Gli Stati Uniti sono a -5,9 per cento del Pil.

LEGGI ANCHE -> Donald Trump e la convinzione errata dei benefici della clorochina

Il World Economic Outlook del Fmi è intitolato The Great Lockdown

Il World Economic Outlook di quest’anno del Fondo monetario internazionale è intitolato “The Great Lockdown“. Parola molto nota a tutti ormai: una chiusura che riguarda le economie di tutto il globo. Trovare le cifre nelle tabelle che sono state appena anticipate porta solo nuovi dati molto negativi: il commercio internazionale scenderà quest’anno dell’ 11 per cento. Mentre negli Stati Uniti, a Washington, si festeggia la Cherry Blossom, la tradizionale fioritura dei ciliegi: i saloni degli edifici HQ1 e HQ2 all’incrocio con la Pennsylvania avenue e Diciannovesima sono però vuoti, tutte le riunioni della sessione del Fondo monetario internazionale sono on line: le conferenze stampa, i briefing, le riunioni dei governatori.

LEGGI ANCHE -> Si potrà andare al mare quest estate?

Si prende atto quindi di una delle più grandi cadute del Pil della storia del mondo.